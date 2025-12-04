新竹關西今晨11.3度「3地區有雨」！周末回暖 下週一又有冷空氣

東北季風冷空氣持續影響，今（5）天清晨輻射冷卻，本島平地最低溫落在新竹關西11.3度，較前一天更低，迎風面基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區降雨持續，其他地區多雲到晴，不過氣溫普遍都在20至25度，感受涼爽；明（6）天開始周末兩天氣溫回升好天氣，預計下週一又再迎來新一波東北風。

中央氣象署指出，今全台持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。

廣告 廣告

氣溫方面，各地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20至22度，中南部及台東高溫則為24至26度，感受上仍稍涼；離島澎湖晴時多雲，19度至21度；金門晴時多雲，14度至20度；馬祖晴時多雲，14度至16度。

12/5全台天氣預報。圖／中央氣象署

東北風偏強，桃園至台南、台東沿海地區、恆春半島及蘭嶼綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動需多加留意。

氣象專家林得恩預告「中旬有一波強冷空氣報到」，表示到明天東北季風才減弱、環境水氣減少，各地氣溫逐漸回升，不過要注意的是，下一波的強冷空氣南下，預測在12/13、12/14前後，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。





另外，氣象專家吳德榮透露，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率，下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，所幸對台灣無威脅。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，5日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

今晨雲林古坑最冷12.6度！全台乾冷、溫差大「周末回暖」

有望下雪！低溫北→南「今晚到明晨有感」 北部、宜花全天濕冷

北台灣今越晚越冷！週四清晨迎最低溫 週末天氣回穩