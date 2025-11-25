新竹關西仙草節共下來享仙 邀民眾欣賞超過1公頃的浪漫花

冬季限定的農遊花季盛典「2025共下來享仙—關西仙草節」將於12月6日至7日熱鬧登場！今年以「童趣鄉野」為主軸、「最美秘境仙草花」為核心亮點，打造活動史上最大面積—超過1公頃的仙草與波斯菊花田，並首度設置兩大主題裝置藝術，讓花海更添童趣與浪漫氛圍，今(25日)舉行活動宣傳記者會，副縣長陳見賢邀請民眾走入關西小鎮，體驗自然、樸實與人情味的慢步調。

副縣長陳見賢表示，關西是新竹縣第三大的鄉鎮，也是知名的仙草故鄉，耕作面積有55公頃，今年產量達到30萬公斤，佔全國超過八成，歡迎全國鄉親好朋友12月6、7日一起來關西輕旅行，品嘗好吃的仙草，欣賞漂亮的花海。

關西鎮長陳光彩感謝縣府協助辦理宣傳記者會，他指出，關西仙草節是全台最後一場開幕的仙草花季活動，花田坐落於關西仙草加工廠旁，距離活動會場約200公尺，今年擴大種植面積1公頃，並首度設置兩座主題裝置。

其中，〈風吹花動〉結合風車與花田的創意構想，風起時成片風車與花朵同時搖曳，宛如流動的花之海；〈時光角落〉則位於花田中央，以木質課桌椅與積木素材搭建，呈現懷舊又童趣的「時光感」場景，彷彿把童年的教室搬進花田。

農業處表示，現場除設有裝置藝術，還規劃市集及魔術、音樂表演等節目，以及免費DIY體驗課程，如仙草咖啡、彩繪風車、共下打糍粑、DIY草莓盆栽等，並販售各式仙草產品及關西農特產，民眾也可參加臉書案讚追蹤送刮刮卡活動，有機會抽中市集80元抵用券。

另外，為提升民眾參與便利性，今年活動規劃完整的停車動線，包含主會場周邊臨時停車區、東安古橋停車場及關西鎮第一停車場等多個停放點，並同步推出免費接駁車往返鎮區與停車場，讓旅客能更輕鬆抵達花田與市集。

本次仙草節也首度推出「農場旅遊專車」與主題體驗行程，結合接駁路線，與在地文化團體合作推出兩條免費文化導覽路線，分別是東安古橋巡禮及漫遊關西老街，採現場報名參加，讓遊客能深度走訪關西的農村風景與產地文化。