新竹關西仙草節登場 現場「大片紫色花海」超夢幻

地方中心／黃兆康 新竹報導

新竹縣關西鎮，為了推廣當地特色農產品，還有著名的仙草，特別選在農會的仙草加工廠，舉辦仙草節，除了有農產市集、DIY體驗，還能欣賞大片紫色花海，超夢幻。今年種植超過一公頃的仙草花和波斯菊，也是規模最盛大的一次。一起來看看！

淡紫色小花，排列成輪傘花序，絨毛般的小花穗一枝枝矗立、隨風搖曳。這不是薰衣草，而是仙草花。放眼望去，整片紫色花海綻放，超夢幻，一旁還有波斯菊和裝置藝術點綴，仙草節第二天，不少遊客趁著好天氣出門踏青、拍照打卡。

民眾：「很棒因為整個環境還蠻好的，就是花還蠻多的」。

民眾：「我覺得很不錯啊，因為就是有做農事教育，然後之前還有做草莓DIY，覺得花長得非常漂亮啊，尤其是仙草花長得特別漂亮，有點像薰衣草」。

民眾：「蠻不錯的啊,就是還有風車啊,點綴之類的」。

每年產量約有307公噸，占全台8成。（圖／民視新聞）

除了壯觀的仙草花田、波斯菊，還有市集，和農產DIY跟藝文表演，關西擁有"仙草的故鄉"美名，有生命之水花語的"仙草花"，採收後自然風乾，製成關西仙草，每年產量約有307公噸，占全台8成。

關西鎮公所農觀課長陳慧玲：「今年是仙草花還有波斯菊、黃波斯菊,大概種植約一公頃。主會場的部分呢,我們大概有設一些仙草咖啡的DIY,風車的DIY，以及草莓盆栽DIY。我們預估它大概可以開到12月的中下旬,兩天應該可以達到兩萬人次」。

花期開到12月，還能品嘗道地的仙草咖啡。（圖／民視新聞）

花期開到12月，關西的冬季限定農遊花季盛典，民眾不只能賞花拍照，還能品嘗道地的仙草咖啡。

