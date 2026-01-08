新竹關西低溫5.4度 白天冷氣團略減弱

中央氣象署指出，今天(9日)清晨本島平地最低溫出現在新竹關西，僅攝氏5.4度，白天強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約攝氏9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施；白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物。

今天各地大多為晴到多雲的天氣，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨；近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰，並有霧淞、結霜機會，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山，不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。

離島天氣：澎湖多雲時晴，15至16度；金門晴時多雲，10至15度；馬祖晴時多雲，8至11度。

東北風偏強，新竹至台南、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會，海面風浪較大，沿海活動請注意安全。