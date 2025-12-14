新竹關西低溫7.1度 白天迅速回溫

中央氣象署指出，今天(15日)受大陸冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為攝氏11至13度，南部及花東為14至16度，且局部有輻射冷卻效應，空曠地區、內陸及花東縱谷溫度會再更低一些，尤其竹苗近山區有10度以下低溫，今晨最低溫為新竹關西的7.1度，請務必做好保暖工作；不過白天起大陸冷氣團減弱，且隨著太陽加熱，氣溫迅速回升，北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度，請留意日夜溫差變化；另外，水氣減少，各地大多為晴到多雲、乾冷的天氣，僅宜蘭、台東地區及恆春半島有零星降雨機會。

離島天氣：澎湖晴時多雲，16至21度；金門晴時多雲，12至19度；馬祖晴時多雲，12至15度。

東北風明顯偏強，桃園至彰化、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率，海邊活動請多加留意。