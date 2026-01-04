新竹關西清晨僅4.8℃ 白天各地回溫日夜溫差大 下周恐出現首波寒流
中央氣象署表示，今天（4日）強烈大陸冷氣團減弱，但清晨受輻射冷卻影響，各地偏冷，白天氣溫逐漸回升，中部以北、東北部低溫約攝氏10至12度，南部及花東14到16度，西半部、東北部日夜溫差較大。氣象專家吳德榮說，6日再一波強冷空氣南下，氣溫驟降，7日至10日清晨本島平地最低氣溫有機會挑戰5度以下，成為入冬首波寒流。
氣象署清晨發布低溫特報，強烈大陸冷氣團雖減弱，受輻射效應影響，今(4日)上午新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率；新北、桃園、南投、雲林、台南、宜蘭、金門有10度以下低溫發生機率，提醒民眾注意保暖。
根據氣象署資料，截至今天上午7時，氣溫最低為新竹縣關西鎮4.8度，其次則是苗栗縣國一S123K測站5.5度；苗栗縣造橋鄉5.6度，其他地區包含新竹縣寶山鄉、苗栗縣西湖鄉、台南市下營區都出現7度以下低溫。
氣象署指出，各地氣溫部分，預測中部以北及東北部低溫約10至12度，南部及花東14至16度；高溫部分，中部以北及東半部21至23度，南部約24度。
天氣方面，氣象署表示，由於環境偏乾，各地天氣大致多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
另外，由於東北風偏強，苗栗至台南、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明天（5日）下午冷空氣持續減弱，白天晴朗舒適、早晚冷，各地日夜溫差大。明天清晨部分地區受輻射冷卻影響，仍會出現10度以下低溫，明晚至6日清晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降。
吳德榮說，6日上午起逐漸轉晴，強冷空氣緊接南下，氣溫驟降且愈晚愈冷；7日至10日強冷空氣籠罩，強度雖與前波相近，但因天氣晴朗穩定，輻射冷卻效應明顯，逐日清晨將再創入冬以來本島平地最低氣溫，恐挑戰5度以下，成為入冬首波寒流(台北測站≦10度)。
其他人也在看
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 10
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 1 天前 ・ 2
回溫一天再更冷！「最低8度」連凍5天 輻射冷卻發威全台進冰箱
暖完秒轉冷！中央氣象署預報，明（4）日冷氣團影響減弱，白天高溫回升，下週一（5日）馬上又一波強烈冷氣團來襲，有機率比這波更冷、挑戰寒流，因為清晨輻射冷卻較強，空曠地區如新北、南投、金門等，局部低溫恐來到8至9度，其他地區早晚亦冷，中南部可能也有13度左右低溫；不過目前預報暫為強烈大陸冷氣團，實際降溫幅度仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
3：52地牛翻身！規模4.4「極淺層地震」 最大震度宜蘭4級、新北3級
今天（4日）凌晨3點52分發生有感地震，根據中央氣象署地震報告指出，這起地震的震央位於北緯24.7度，東經121.76度，即在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，芮氏規模4.4，地震深度8.8公里。各地最大震度如下：三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
「雲街」現蹤！粉專：強烈冷空氣正傾洩而下 18縣市低溫特報
全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
全台凍感爆發！強冷氣團今晚襲台 未來八天三波接力
（記者許皓庭／綜合報導）今年首波強烈大陸冷氣團正持續發威，中央氣象署示警，今（2）日晚間至週六（3日）清晨將迎 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨雲林僅7.2度！下週冷氣團再襲「全台恐跌破10度低溫」一路凍到週末
乾冷空氣持續影響台灣，今（3）日清晨全台最低溫出現在雲林古坑7.2度，天氣風險分析師吳聖宇指出，週日（4日）冷氣團減弱後，白天溫度明顯回升，各地高溫達20度以上，不過下週一（5日）晚間起又有一波強烈大陸冷氣團開始南侵，氣溫再度下探，低溫影響恐一路延續到週末。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
冷到沒完沒了！9縣市低溫特報 今晚、明晨凍破10度
氣象署發布低溫特報，提醒今(3)日至明(4)日晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。此外，今(3日)晚間至明(4日)上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
冷氣團、寒流怎麼分？氣象署出動「長身貓咪」圖解分級標準
中央氣象署指出，受強烈大陸冷氣團影響，今（2）日各地明顯轉冷，北部、宜蘭白天氣溫約12至13度，其他地區白天高溫多不超過20度；最冷時段落在今晚到明（3）日清晨。氣象署也在臉書專頁「報天氣」發文，並搭台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
9縣市低溫特報！入夜急凍探10℃↓ 下波冷空氣恐「創最冷紀錄」
今（3）日受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署持續發布低溫特報，提醒今日下午至明日上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。不過專家提醒，這一波冷空氣仍可能不是最冷，預估下週還會有一波更強的冷空氣南下，屆時有機會刷新近期低溫紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
冷氣團來了！最低溫僅8度「這天」回暖又急凍 高山有望再追雪
【緯來新聞網】】中央氣象署與氣象專家林得恩表示，受到強烈大陸冷氣團影響，台灣自1月2日起全國氣溫明顯緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力近逼輕颱！「15縣市」8級強風狂吹 周末寒風刺骨
中央氣象署於2日下午4時32分，針對全台「15縣市」發布陸上強風特報，因為受到東北風的影響，台灣北部和東北部地區即將面臨強風特報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
最冷恐下探8度！強烈冷氣團發威全面南下 最冷「這2天」時間點曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首波強烈冷氣團已正式影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／台中以北下探10度！18縣市低溫特報 15縣市陸上強風
中央氣象署下午更新低溫特報，18縣市低溫特報包含8縣市非常寒冷的橙色燈號，慎防持續10度左右或以下氣溫發生的機率；另外，氣象署也對15縣市發布陸上強風特報。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷
4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
比今天還會更冷！專家示警：下週恐再創新低溫
比今天還會更冷！專家示警：下週恐再創新低溫EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話