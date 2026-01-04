新竹關西清晨僅4.8℃ 白天各地回溫 專家：7日恐出現首波寒流
中央氣象署表示，今天（4日）強烈大陸冷氣團減弱，但清晨受輻射冷卻影響，各地偏冷，新竹關西出現攝氏4.8度低溫；白天各地氣溫逐漸回升，中部以北、東北部低溫約10至12度，南部及花東14到16度，西半部、東北部日夜溫差較大。氣象專家吳德榮說，6日再一波強冷空氣南下，氣溫驟降，7日至10日清晨本島平地最低氣溫有機會挑戰5度以下，成為入冬首波寒流。
氣象署清晨發布低溫特報，強烈大陸冷氣團雖減弱，受輻射效應影響，今(4日)上午新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率；新北、桃園、南投、雲林、台南、宜蘭、金門有10度以下低溫發生機率，提醒民眾注意保暖。
根據氣象署資料，截至今天上午7時，氣溫最低為新竹縣關西鎮4.8度，其次則是苗栗縣國一S123K測站5.5度，苗栗縣造橋鄉5.6度，其他地區包含新竹縣寶山鄉、苗栗縣西湖鄉、台南市下營區都出現7度以下低溫。
氣象署指出，預測今天中部以北及東北部低溫約10至12度，南部及花東14至16度；高溫部分，中部以北及東半部21至23度，南部約24度。由於環境偏乾，各地天氣大致多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
另外，由於東北風偏強，苗栗至台南、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明天（5日）下午冷空氣持續減弱，白天晴朗舒適、早晚冷，各地日夜溫差大。明天清晨部分地區受輻射冷卻影響，仍會出現10度以下低溫；明晚至6日清晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降。
吳德榮說，6日上午起逐漸轉晴，但強冷空氣緊接南下，氣溫驟降且愈晚愈冷；7日至10日強冷空氣籠罩，強度雖與前一波冷氣團相近，但因天氣晴朗穩定，輻射冷卻效應明顯，逐日清晨將再創入冬以來本島平地最低氣溫，恐挑戰5度以下，成為入冬首波寒流（台北測站≦10度）。
編輯：秦穎雯
