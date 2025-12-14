新竹關西清晨現7.3度低溫！白天起將迅速回溫最高26度 留意日夜溫差

即時中心／梁博超報導

大陸冷氣團持續影響，今（14）日清晨平地最低溫7.3度出現在新竹關西！中央氣象署指出，清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，尤其北部、宜蘭近山區有機會出現10度以下低溫；白天起氣溫迅速回升，日夜溫差大，老人或心血管疾病患者請特別注意。各地大多為晴到多雲，僅宜蘭、台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

冷氣團報到，各地明顯降溫，氣象署持續針對新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報。清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約11至13度，南部及花東低溫約14至16度，空曠地區、內陸及花東縱谷可能會再低2到3度；尤其北部、宜蘭近山區，將有機會出現10度以下低溫。

白天起氣溫迅速回升，北部、東半部高溫約20到23度，中南部高溫約25至26度，日夜溫差大，老人或心血管疾病患者請特別注意；氣象署也提醒，使用瓦斯熱水器具請留意通風，以避免一氧化碳中毒，3500公尺左右或以上高山有結冰機率，留意山路濕滑、注意安全。

清晨全台各地低溫分布。（圖／氣象署提供）

天氣方面，水氣減少轉乾冷，各地大多為晴到多雲，僅宜蘭、台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

東北風明顯偏強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海與空曠地區，以及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海風浪都偏大，清晨基隆北海岸、東半部沿海(含綠島、蘭嶼)及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

