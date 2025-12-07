新竹關西清晨10.7度 週末冷氣團來襲低溫探10度

（中央社記者張雄風台北7日電）根據氣象署指出，今天清晨平地最低溫為新竹關西攝氏10.7度。氣象專家吳德榮表示，今晨因輻射冷卻影響，局部平地低溫在11度左右；明天上午東北季風迎風面降溫有雨；14日轉乾冷，平地的最低氣溫將挑戰10度以下。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮10.7度、苗栗縣西湖鄉11.4度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨因強輻射冷卻影響，平地最低氣溫仍在11度左右，各地區的平地最低氣溫約在12至16度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，北台灣轉涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮提到，9日上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩；10、11日天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼；12日迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，下一波冷空氣13日傍晚開始南下、影響至15日，強度預估為大陸冷氣團，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下；13日由乾轉濕，14日迅轉乾冷。模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦見分歧，需持續觀察。（編輯：李淑華）1141207