新竹關西清晨4.9度 吳德榮：留意日夜溫差大

（中央社記者張雄風台北14日電）氣象署今天針對16縣市發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏4.9度。氣象專家吳德榮表示，16日前白天陽光下「暖如春」，但早晚氣溫低，要留意日夜溫差大。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷。今晨至上午高雄以北及花蓮、金門等有局部10度以下氣溫（黃色燈號），新竹及苗栗有局部6度以下氣溫（橙色燈號）。

黃色燈號包括新北市、基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮4.9度、苗栗縣造橋鄉5.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至16日各地大多晴朗穩定、天氣回暖，白天陽光下「暖如春」，但因輻射冷卻效應強，早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，17、18日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨；19日下午起冷空氣前緣南下，北部亦轉有局部短暫雨，北台灣氣溫漸降。

吳德榮指出，20日北部、東半部有局部雨，強冷空氣抵達、各地氣溫續降，北台灣愈晚愈濕冷；21至23日強冷空氣盤據，北台灣濕冷、中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨。

吳德榮說，目前歐洲模式模擬，21、22日氣溫降至最低期間，符合「強烈大陸冷氣團」定義（台北測站降至12度以下），本島平地最低氣溫將降至8度左右。

吳德榮提到，最新歐洲模式系集模擬顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，16、17日成颱的機率已高達90%。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象，與1月未曾有颱風侵台的氣候資料吻合，但間接為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨更為明顯。（編輯：李亨山）1150114