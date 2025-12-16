新竹關西清晨9.1度 吳德榮：白天晴朗穩定回溫

（中央社記者張雄風台北16日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹關西攝氏9.1度。氣象專家吳德榮表示，清晨輻射冷卻影響，本島各地區平地最低氣溫約在10、11度，白天晴朗穩定、氣溫回升，日夜溫差大。

根據中央氣象署網站，今天平地最低溫為新竹縣關西鎮9.1度；其他縣市部分，雲林縣崙背鄉9.6度、嘉義縣竹崎鄉9.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨輻射冷卻仍帶來低溫，本島各地區平地最低氣溫約在10、11度。最新歐洲模式模擬顯示，今天晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫明顯回升，白天舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大。

廣告 廣告

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天、18日西半部晴朗，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，白天北舒適南微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，19日有中高層雲系從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨，其他局部平地轉偶有零星飄雨的機率；20日雲層增厚、降雨有增多的趨勢；19、20日各地白天舒適、早晚偏涼。

吳德榮指出，21日另一波東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼；22日迎風面轉乾、天氣漸好轉。（編輯：謝雅竹）1141216