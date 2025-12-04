新竹關西11.7度！東北季風影響 北部涼迎風面偶雨

東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（5日）持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。氣溫方面，今晨本島平地最低溫：新竹關西11.7度，各地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20至22度，中南部及臺東高溫則為24至26度，感受上仍稍涼，外出請增添衣物注意保暖。離島天氣：澎湖晴時多雲，19度至21度；金門晴時多雲，14度至20度；馬祖晴時多雲，14度至16度。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率；白天北部偏涼、南部舒適，早晚因輻射冷卻仍偏冷，應注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明晨因輻射冷卻，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，明天白天起季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週日氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示下週一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二起季風逐日減弱，下週二迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下週三、週四西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。大約下週末(13日、14日)前後有強冷空氣南下，各國模式模擬的強度不一、南下的時間很分歧，持續觀察調整。

吳德榮指出明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

氣象署提醒東北風偏強，桃園至臺南、臺東沿海地區、恆春半島及蘭嶼綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。