新竹關西3.9度 吳德榮：冷空氣接力 1月可能有颱風

（中央社記者黃巧雯台北10日電）氣象署今天發布19縣市低溫特報，清晨平地最低溫為新竹關西3.9度。氣象專家吳德榮說，傍晚起至12日晨另一股冷空氣南下；依各國模式模擬，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，不排除成颱。

交通部中央氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，可能出現攝氏10度以下氣溫，上午局部地區可能出現6度以下氣溫（橙色燈號）。

橙色燈號地區為桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣可能有6度以下氣溫發生；黃色燈號地區為新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣可能出現10度以下氣溫；連江縣有機會出現6度以下氣溫。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮3.9度，其他如苗栗縣造橋鄉5.2度、桃園市大溪區5.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨陸上大多晴朗，無降水回波，無降雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天白天氣溫略升，傍晚起至12日清晨、另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉偶有可能出現局部短暫雨。

他提到，今晚、明晨輻射冷卻減弱，氣溫反而略升，但仍偏低，明天白天、氣溫略降，明晚、12日晨因輻射冷卻增強，氣溫再略降。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，12日白天起至16日各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻偏強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大，幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，他提醒，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

吳德榮指出，各國模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，可能成颱；氣候資料顯示，西北太平洋發生1月颱並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過，他說，對台灣是否有間接影響，言之過早，各國模擬還在調整、應持續觀察。（編輯：李亨山）1150110