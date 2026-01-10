新竹關西3.9℃！吳德榮︰另一波冷空氣傍晚接力 下周恐有1月颱

好冷！今天（10日）清晨本島平地最低溫為新竹關西攝氏3.9度，中央氣象署今天上午持續發布低溫特報指出，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象專家吳德榮表示，今晨本島部分地區靜風，強輻射冷卻效應帶來「極低溫」，白天氣溫短暫回升後，傍晚又有另一波冷空氣南下，早晚都將出現低溫，日夜溫差大。此外，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，並有機率生成「1月颱」，是否影響台灣仍有待後續觀察。

氣象署上午6時22分低溫特報︰

【橙色燈號（非常寒冷）】桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天（10日）白天氣溫略升，傍晚起至下周一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。

他說，今天各地區氣溫北部約6至20度、中部10至23度、南部10至23度、東部9至20度。今晚、明（11日）晨輻射冷卻減弱，氣溫反而略升、但仍偏低；明天白天、氣溫略降，明晚、下周一晨因輻射冷卻增強，氣溫再略降。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周一白天起至周五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻偏強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。幾乎持續一整周、氣溫日夜的變化都很劇烈。

吳德榮提到，各國模式模擬顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋發生「1月颱」並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過。對台灣是否有間接影響？言之過早，各國模擬還在調整、應續觀察。