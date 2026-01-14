新竹關西4.9度！今年首個熱帶低壓形成 降溫轉雨時間曝（示意圖/本報資料照）

今天清晨受輻射冷卻效應影響，最低溫在新竹關西4.9度，菲律賓東方海域也在清晨形成今年第一個熱帶性低氣壓，氣象署表示，雖有機會形成輕度颱風，但增強機會有限，周六、日其外圍水氣影響台灣，北部、東半部降雨稍增，下周一、二東北季風增強及下一波大陸冷氣團南下，北東轉濕涼。

氣象署預報員朱美霖今日上午表示，今日清晨2時菲律賓東方海域形成今年第一個熱帶性低氣壓，未來有機會增強為輕度颱風，但往北移動過程越來越不利其發展，需留意可能在周末使台灣水氣增多。

菲律賓東方海域也在清晨形成今年第一個熱帶性低氣壓，氣象署表示，雖有機會形成輕度颱風，但增強機會有限，周六、日其外圍水氣影響台灣，北部、東半部降雨稍增。（氣象署提供）

她表示，今日清晨西半部受輻射冷卻效應影響，最低溫在新竹關西4.9度，清晨低溫明顯持續至明天，明天清晨西半部各地低溫14度，局部10度以下，白天氣溫20至25度，這樣日夜溫差大的情況，到周五前持續，至周六、日稍緩。

朱美霖表示，冷高壓今晚出海，台灣轉偏東風，周四、五偏暖、天氣穩定，周六、日南邊熱帶性低氣壓外圍水氣移動到台灣上空，迎風面降雨略增。天氣明顯轉變時間點落在下周一、二，隨著東北季風增強及下一波大陸冷氣團南下，迎風面降雨明顯增多。

她說明，周六、日之前偏溫暖，周六日清晨輻射冷卻效應不明顯，低溫14至16度，日夜溫差大，下周一北台灣先降溫，周二冷空氣南下，北台灣氣溫更低，白天20度以下，至周二晚間中部及其他各地也會明顯下降，周二至周三各地都能感受到這波冷空氣威力，低溫14度或以下。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，今天到明天各地晴到多雲，僅東南部、恆春零星降雨，周五到周日迎風面降雨稍增，大台北山區、基隆北海岸、東半部偶雨，其他各地多雲到晴。下周一、二北東轉雨濕涼，桃園以北、東半部局部降雨，基隆北海岸、宜蘭、桃園以北降雨持續，是陰雨天氣。

