新竹關西5.4度 吳德榮：未來一週日夜溫差大

（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天發布17縣市低溫特報，清晨平地最低溫為新竹關西5.4度。氣象專家吳德榮表示，今夜明晨強輻射冷卻影響，部分地區可能有更低氣溫出現，未來一週氣溫日夜的變化劇烈。

交通部中央氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團稍減弱，但輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今晨台北市、新北市、桃園市及新竹縣局部地區有攝氏6度以下氣溫，新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）；台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）。

廣告 廣告

橙色燈號地區為台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；黃色燈號為基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮5.4度，新北市石碇區5.5度，台北市北投區5.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨中南部雲多，而金馬外島風大，僅北部、東北部符合強輻射冷卻的兩個要件「晴朗、靜風」，全台最低氣溫就發生在北台灣。

吳德榮指出，台北測站清晨低溫降至9.2度，入冬首波「寒流」達標（台北測站降至10度以下）；本島平地最低氣溫降至約5度，今晨各地區平地的最低氣溫約在6至10度。今天白天至明天上午冷空氣略減弱，白天氣溫略回升、但仍偏冷；今夜明晨強輻射冷卻效應，少部分地區可能還有更低氣溫出現。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天下午至12日清晨，另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降，早晚氣溫因「輻射冷卻」減弱，氣溫反而略升，但仍很低。12日白天起至15日各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」仍強，連日的早晚氣溫仍很低，且日夜溫差擴大。幾乎持續一整週，氣溫日夜的變化都很劇烈。（編輯：管中維）1150109