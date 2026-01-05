新竹關西6.5度 吳德榮：7日起平地低溫探5度

（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署表示，輻射冷卻影響，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏6.5度。氣象專家吳德榮表示，7日至10日清晨強冷空氣籠罩，本島平地的最低氣溫可能降至5度以下，成為首波寒流。

中央氣象署今天發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，上午局部地區防6度以下氣溫（橙色燈號）發生。

低溫橙燈地區為金門縣；黃色燈號為新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣，可能有10度以下氣溫發生。

根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為新竹縣關西鎮6.5度、花蓮縣鳳林鎮7.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，下午北台灣雲量漸增，傍晚起至明晨另一波強冷空氣「前緣」快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天上午起天氣逐漸轉晴，強冷空氣緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；7日至10日清晨強冷空氣籠罩，強度雖與前波相近，但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應猶勝前波，逐日的清晨，皆有再創本島平地的最低氣溫降至5度以下的可能，將成為入冬以來首波寒流。

吳德榮說，10日白天至11日冷空氣漸減弱，氣溫略升，但仍是晴朗，早晚氣溫很低、日夜溫差大的天氣。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，此波強冷空氣，2000公尺以上高山雖可降至零度以下，但缺水氣，降雪機會渺茫、無需期待。

橙色燈號指平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下；黃色燈號為平地最低氣溫10度以下。（編輯：李亨山）1150105