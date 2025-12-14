新竹關西7.1度！冷氣團輻射冷卻發威 今晚明晨還會冷一波

今晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，黃色燈號（寒冷）地區：新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。（圖：氣象署網站）

中央氣象署發布低溫特報！大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，黃色燈號（寒冷）地區：新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。今晨平地最低溫新竹縣關西鄉7.1度。

氣象署指出大陸冷氣團影響，今天中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東為14至16度，且局部有輻射冷卻，空曠地區、內陸及花東縱谷會再低個2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫發生的機率，各地清晨明顯偏冷，務必做好保暖工作，不過白天起大陸冷氣團減弱，隨著太陽加熱氣溫迅速回升，北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度，請留意日夜溫差大；水氣減少，各地大多為晴到多雲、乾冷的天氣，僅宜蘭、臺東地區及恆春半島有零星降雨機率。離島天氣：澎湖晴時多雲，16至21度，金門晴時多雲，12至19度，馬祖晴時多雲，12至15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，，今天至明晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。明天白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。週三、週四西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

吳德榮提醒，週五、週六有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地偶有零星飄雨的機率；各地白天仍舒適微熱、早晚涼。下週日雲層東移、天氣好轉，但晚起另一波「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。