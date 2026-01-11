「新竹關西7.4度」13縣市低溫特報！白天起冷氣團減弱 各地漸回暖

即時中心／綜合報導

清晨受大陸冷氣團影響，中央氣象署今（12）日持續針對13縣市發布低溫特報，平地最低溫7.4度出現在新竹關西。白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升；各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。

氣象署說明，今日清晨仍受大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫22至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，請注意保暖。

天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。離島天氣部分，澎湖多雲時晴，16至18度；金門陰時多雲，9至16度；馬祖晴時多雲，9至13度。

東北風偏強，恆春半島及澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，台南以北、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。沿海風浪大，基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

