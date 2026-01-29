新竹關西7.5度 吳德榮：輻射冷卻日夜溫差大

（中央社記者張雄風台北29日電）氣象署今天針對竹苗、雲林發布低溫特報，上午留意局部平地達攝氏10度以下，新竹關西清晨探7.5度。氣象專家吳德榮表示，今天白天北部微涼，中南部舒適微熱，因輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。

中央氣象署今天清晨發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低。今晨至上午新竹、苗栗及雲林需防局部10度以下氣溫（黃色燈號）。

根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮7.5度、苗栗縣頭屋鄉8.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風影響，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱，氣溫回升，白天北部微涼，中南部舒適微熱，因輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天至31日上午各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；氣溫續升，北部舒適、中南部微熱，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市平地仍有10度左右的最低氣溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，31日下午起再一波冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；2月1至3日冷空氣影響，北台灣偏冷；2月1、2日北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，2月3日北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。

吳德榮提到，2月4至6日冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市平地最低氣溫常在10度以下；2月4、5日清晨，台北測站也有機會短暫觸及「大陸冷氣團」（低溫探14度以下）。

吳德榮說，這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵；預估2月7日有另一小波冷空氣南下。（編輯：李亨山）1150129