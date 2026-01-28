新竹關西7.5度！輻射冷卻早晚溫差大「南部飆30度」 週六再轉冷
今（29）天清晨受到輻射冷卻作用，新竹關西出現本島平地最低溫7.5度，其他西半部地區、宜蘭也約12至15度，白天開始氣溫回升舒適，南部高溫上看30度，氣象專家吳德榮表示，下一波冷空氣預計31日晚上南下，北部、東半部轉雨濕冷，中南部則因位在鋒面尾巴雲多偶有雨，預計要等到下週三（2/4）冷空氣才會減弱。
中央氣象署指出，今天西半部及宜蘭低溫約12到15度，花東低溫約16至17度，白天東北季風減弱、氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，約有10度落差，應留意天氣變化適時調整衣物；離島天氣，澎湖晴時多雲17至20度，金門晴時多雲11至19度，馬祖陰時多雲11至15度。
1/29全台天氣預報。圖／中央氣象署
天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰；由於東北風偏強，苗栗至台中、嘉義、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
1/29強風、低溫特報。圖／中央氣象署
吳德榮進一步指出，明（30）天至週六上午各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率，等到週六下午起又有一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨，北台灣濕冷至週一，下週二轉多雲、東半部有局部短暫雨，等到下週三至週五冷空氣逐漸減弱，各地白天轉晴暖舒適，注意早晚氣溫低。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，29日東北季風減弱，環境風場為東北風至偏東風，中南部位於下風處，擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
