新竹關西7.5℃！吳德榮︰白天氣溫回升 周六再一波冷空氣南下
台灣本島平地今天清晨最低溫為新竹關西攝氏7.5度，中央氣象署表示，輻射冷卻影響，今晨至上午新竹、苗栗及雲林有局部10度以下氣溫發生的機率。 氣象專家吳德榮說，今天各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率，冷空氣減弱，白天氣溫回升；周六（31日）下午起再一波冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨。
氣象署表示，今天輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，而花東低溫約16至17度。另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山請注意路況安全。
氣象署說，白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風影響，各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣減弱，氣溫回升；白天北微涼、中南舒適微熱，因夜間輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。
他說，明天（30日）至周六（31日）上午各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫續升，北部舒適中南部微熱，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。
吳德榮表示，周六下午起再一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；周日至下周二（2月1至3日）冷空氣影響，北台偏冷；周日、下周一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，下周二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。下周三至周五（4至6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市的平地最低氣溫常在10度以下。下周三、四的清晨，台北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」（≦14度）的機率。
