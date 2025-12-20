新竹雷風車隊聖誕報平安慈善活動 攜手各界送暖助弱勢

新竹市長高虹安出席活動。





新竹雷風車隊「第十屆聖誕騎士報平安慈善活動」20日舉辦，百輛哈雷重機齊聚，車友們化身聖誕老公公盛裝上路，為新竹縣市多個弱勢兒少機構送上祝福與關懷，展現民間團體持續10年不間斷的公益行動力。

新竹市長高虹安親自出席活動時表示，雷風車隊連續10年舉辦聖誕公益活動，是新竹市非常珍貴的民間力量，不僅展現車友們對公益的長期投入，也讓孩子們在歲末寒冬感受到社會滿滿的愛與關懷。她強調，市府近年持續強化兒少照護、教育資源與社會安全網建構，透過公私協力，讓更多需要幫助的孩子能被看見、被支持，而雷風車隊正是最佳的典範。

車友們化身聖誕老公公為新竹縣市多個弱勢兒少機構送上祝福與關懷。

高虹安市長指出，重機騎士以熱血與行動力聞名，將這份力量轉化為公益能量，不僅提升城市正向形象，也讓新竹成為一座溫暖、有愛的城市。感謝所有參與活動的車友、企業與志工夥伴，讓善意在城市中持續擴散，並祝福活動圓滿成功、孩子們平安健康成長。

活動於中午1點自寶山「啟德吊車」出發，沿途行經德蘭中心、竹北大遠百、新竹仁愛之家、新竹大遠百及新竹巨城百貨購物中心，浩浩蕩蕩的重機車隊吸引不少民眾駐足揮手致意。

雷風車隊創隊隊長、同時也是新竹市補習教育事業協會常務理事蔡宏隆，以及現任隊長、展欣二輪館店長王俊基表示，今年特別邀集台南野鶴團、彰化爆缸車隊、台中四季車隊、鐵玫瑰女子車隊、基隆海妖騎士團及新竹在地雷風車隊等全台多支重機車隊共襄盛舉，總計超過120輛美式重機齊聚新竹，打造全台規模最盛大的聖誕重機公益活動。

活動期間，車友們準備了小朋友的聖誕禮物、圖書禮券、新年紅包與糖果，並透過企業與車友聯合募資，募集愛心捐助金額達新台幣40萬元，全數捐贈予仁愛兒童之家、德蘭中心等單位。其中，彰京開發股份有限公司吳文琪董事長及副總于廷威，號召 GoGo 園區團體「台灣之光台積電供應鏈」好友共同響應，協助改善兒少照護與學習環境；另有啟德吊車胡董事長、榮宗科技蔡董事長、通晉李董事長、英寶張董事長、曾國書、丁處長，以及許慶恭校長與雷風車隊全體車友熱情參與，號召社會各界攜手送暖，為弱勢兒少注入溫暖力量。

新竹市補習教育事業協會理事長陳堃瑋表示，教育與公益密不可分，感謝市府支持，以及企業與民間團體攜手合作，讓愛心在城市中持續流動，也為孩子們帶來更多希望與未來。也特別感謝新竹縣、市警察局協助交通宣導與指揮，確保活動行程安全順利。



