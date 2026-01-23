新竹電動車主必看！最新10處公有充電樁地圖 快充比例近5成

新竹市政府宣布啟用第二波公有充電樁設施；此次擴建計畫選定新竹市內10處公有場域，總計新增34席慢充與29席快充車位，共提供63席充電格位及76支快慢充電槍，加上2025年5月首波啟用的設施，新竹市目前的公共充電網絡正逐步成形。

依據場域特性配置多元功率 快充比例近半

有別於多數縣市以慢充為主的建置策略，新竹市此次的充電樁規劃強調效率與功率配置的彈性；新建置的設備涵蓋了7kW、30kW、120kW至180kW等四種不同功率等級，其中快充設備佔比接近半數，同時兼顧當地月租戶的夜間長時間充電，以及外來旅客或洽公需求的短暫補電。

這些充電樁是透過遠傳電信提供的國產（MIT）設備進行建置與維運，優化整體充電設施的周轉率，並提供全天候24小時的運作服務。

站點覆蓋三大行政區 串聯生活圈與交通熱點

本次啟用的10處站點廣泛分佈於新竹市北區、東區及香山區，具體地點包括台溪平面停車場、新竹火車站後站（二）停車場、南勢社區停車場、新莊平面停車場、寶山路452巷停車場、園區陸橋下停車場、十八尖山停車場、浸水公園旁停車場、日落大道停車場以及景觀橋下平面停車場，座落住宅社區、郊區景點、交通樞紐及科學園區周邊等不同屬性的生活圈，讓市民與遊客在日常通勤或休閒出遊時，皆能享有更佳的充電可及性。

導入聯網技術與數據管理 輔助城市交通決策

在硬體建設之外，這套充電系統亦整合了物聯網（IoT）與大數據技術；透過遠傳開發的平台系統，市府能即時掌握充電樁的用電量、使用頻率、熱點分佈及充電時間等數據。

截至2025年底，新竹市電動車掛牌數已達3,659輛且持續增長，這些回傳的數據將成為市府進行交通治理的重要參考依據，不僅有助於監測電力調度，更能為未來充電設施的選址與交通動線規劃提供量化基礎，落實數據驅動的城市治理模式。

首波營運數據顯現需求 持續拓展低碳交通版圖

觀察新竹市自2025年5月第一波充電樁啟用後的營運數據，整體使用狀況呈現穩定趨勢；以鄰近醫院與市場的園道五地下停車場為例，因周邊需求強勁，其平均每月使用率達69.4%，相當於每日有17小時處於運作狀態，單支充電槍月均用電量達138度。

累計至本次發布會前，新竹市公有充電樁已提供超過5萬6千度的電力服務，換算里程約支援電動車行駛28萬公里。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）