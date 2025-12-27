新竹震度4級暫無災情 竹科周邊「紅一片」湧車潮引熱議

宜蘭頭城外海今晚11時05分發生規模7.0地震，震源深度約72公里，新竹縣市均有明顯震感，最大震度達4級。新竹縣、市政府及竹科相關單位第一時間回報，截至目前尚未接獲重大災情通報。

不過有網友發現，地震後深夜時段，Google Maps顯示竹科周邊部分路段出現橘線、紅線壅塞情形，引發網路熱議。網友紛紛留言揣測原因：「應該都是被call回去的吧」、「台積前面都紅的」、「房子可以倒，晶片不能不出貨」、「輪班星人回去值班囉」、「搶救設備嗎」、「撿晶片吧」等。

廣告 廣告

新竹縣長楊文科表示，此次地震新竹縣有感，呼籲鄉親留意自身安全並相互報平安，如發現災情請儘速撥打119通報。他也提醒民眾遵循「趴下、掩護、穩住」原則，並持續保持警戒，注意可能發生的餘震，同時檢查家中瓦斯管線及門窗是否異常。

新竹市長高虹安指出，地震發生後，新竹市震度為4級，目前119尚未受理相關災害案件，也未接獲建築物毀損通報。市府已啟動相關應變機制，請市民注意安全，如有災情可立即通報市府。一般需求可撥打1999市民專線，緊急災情請撥119。

竹科管理局則表示，目前新竹科學園區轄內水電供應均正常，僅生醫園區生技大樓及第三生技大樓發生電梯故障，已聯繫廠商進行維修，園區整體運作未受影響，部分廠商已疏散人員。

新竹縣、市政府提醒民眾，近期仍可能出現餘震，請提高警覺，確保自身與家人安全。

【看原文連結】

更多udn報導

積欠國民年金8年 她一次全繳清！網曝關鍵：值得

模稜兩可怎麼拼？ 巨城小編神回覆釣出一票新竹人

氣質女神也翻車？李英愛被指比例失衡「掰掰肉」

曾一天跑9場工地秀 邰智源爆羅時豐驚人身家