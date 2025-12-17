新竹青創團隊「先進材」勇奪全國新創大獎 打造在地創業國際化新局





新竹青創基地再傳捷報！進駐團隊「先進材股份有限公司」憑藉其獨特的AI綠科技「以竹代塑」解決方案，在經濟部第24屆新創事業獎中脫穎而出，榮獲「創新傳產組」全國五強。先進材運用在地竹材開發永續替代塑膠材料，成功切入科技業供應鏈痛點，不僅成為全國20家得獎企業中少數的非六都團隊，更展現竹縣青年創業與永續科技的強勁實力。

先進材以AI與綠科技推動循環經濟，運用在地竹材開發具永續性的替代塑膠材料，成功回應產業對ESG與減塑的需求。其創新成果受到中央高度肯定，不僅凸顯新竹縣在永續創新上的競爭力，也為傳統產業轉型提供嶄新範例。先進材股份有限公司創辦人徐惇穎指出，品牌「新竹金」運用竹子所生產的產品，取代傳統塑膠，達到減碳的效果，目前已生產許多食品級跟電子級的產品，例如大眾常見的吸管、刀叉、匙、便當盒等，目前也使用電子產品測試，以期達到減少使用塑膠及廢棄物的效果。

國內發展方面，青創基地持續扮演創業加速器角色。透過專業顧問與一對一輔導，成功協助多組團隊完成公司設立、調整營運模式，導入品牌定位、數位行銷與電商策略。目前已有部分團隊成功進入全國通路、拓展企業訂單，領域涵蓋食農教育、智慧製造、地方特色產品及數位服務等，呈現穩健成長。

新竹縣政府教育局長蔡淑貞表示，基地將持續深化國際鏈結，協助更多團隊布局新加坡、馬來西亞、香港、日本等市場，並推動與竹科和在地產業更緊密合作，讓青年創業者在新竹不僅能找到資源、找對夥伴，更能從竹縣出發，把創意做大、做到世界看見。



