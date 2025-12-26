新竹非法狗園虐待犬隻 負責人疑換名重開 受害者組聯盟討公道

動保團體針對新竹縣新埔非法狗園業者行徑不滿，26日到新竹縣動保所前陳情。（邱立雅攝）

有愛媽控訴非法狗園業者行徑令人心寒，講到激動處突然下跪。（邱立雅攝）

新竹縣有非法狗園8月爆出虐狗事件，動保所沒入狗園剩餘狗隻，並針對負責人藍男就犬隻死亡、虐狗等行為移送偵辦，並合計開罰26萬多元。但動保團體發現，藍男近來疑似另起爐灶收養犬隻，要求動保所相關負起責任。26日到動保所前陳情。

縣議員蔡蕥鍹、呂宛庭與受害者們26日到動保所，強烈抨擊該狗園負責人藍男不僅未繳納裁罰罰金，更另起爐灶持續收養動物並恐嚇飼主，要求動保所嚴正執法。

受害者聲淚俱下痛訴，原本健康的大白狗，竟被活活餓死，讓她心痛不已。更有愛媽情緒激動當場下跪，拜託外界關注並給予藍男應有的懲罰。新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會理事長邵柏虎也呼籲愛狗人士響應募款捐糧前務必妥善了解。

廣告 廣告

蔡蕥鍹指出，受害飼主支付高額費用委託照顧，換來的卻是愛犬慘死，該狗園卻毫無悔意與道歉。她質疑該狗園是否具備合法登記，並要求動保所應針對換名經營、山區非法收養等行為加強監督，保障動物生命權，避免更多飼主受騙受害。

新竹縣動保所長何志豐回應，針對藍男行為目前已依照《動保法》第25條移送法辦。行政處分方面，過去已因未絕育、未辦理寵物登記等事項裁罰26萬多元，近期更針對非法寄養及未施打狂犬病疫苗完成簽核，預計下周寄出新處分書。

針對外界質疑罰則過輕，何志豐解釋，因藍男未涉及使用藥物或槍械毒殺，無法適用刑責更重的《動保法》第25條之一（1年以上5年以下有期徒刑），僅能以第25條（2年以下有期徒刑）移送。他也坦言，目前礙於法規限制，動保檢查員難以無故進入私人土地調查，執法確實面臨困境，未來盼能爭取更多執法權限。

更多中時新聞網報導

世界盃男籃資格賽》中華隊主場沒了 兩岸大戰到馬尼拉

MLB》村上宗隆報到 秀「白襪」嗨翻全場

學者籲專注台灣特色 提升旅遊體驗