新竹風好大！行道樹被連根拔起 險砸休旅車
鳳凰颱風還沒有登陸，新竹就已經颳起了大風，今（10日）清晨新竹公道五路一棵行道樹被強風吹倒，樹木被連根拔起，差點砸到路過的車輛。
根據監視器畫面，行道樹被強風吹倒，一輛白色休旅車迅速通過，並沒有被砸到，後方黑車則是緊急煞車，停在樹之前。警方接獲報案後，火速趕往現場指揮交通，並請環保局人員前來將路樹移除，並沒有造成人員傷亡。
氣象署今日發布了強風特報，其中新竹被列為黃色警戒，平均風6到8級左右，也有民眾在社群平台Threads上PO出影片，商店招牌都被吹得搖搖晃晃，相當驚人。
