新竹餐廳義大利麵驚見螺絲！業者發聲明道歉了

新竹巨城四樓 Bellini Pasta Pasta餐廳傳出用餐意外，有民眾點青醬義大利麵，吃到一半竟發現一根黑色細長螺絲混在麵裡，嚇得立刻停筷並將照片PO網，引起熱議。網友看後直呼離譜，還有人打趣「可能是螺絲粉」，也有人擔心若是不慎遭兒童吞下，恐釀危險。

新竹義大利麵驚見黑色螺絲。（圖／中天新聞）

當事人表示，當天一共點了兩份義大利麵，其中一份吃到中段就看見異物，以為是羅勒葉，仔細一看竟是一根螺絲，讓人無法接受。貼文曝光後，不少網友留言慶幸「至少不是蟑螂」，但仍批評餐廳疏失明顯。

Bellini Pasta Pasta 新竹巨城店對此發布聲明，強調已在現場向顧客致歉並免收費用，現正進行內部調查，包含檢視食材流程、設備及委託第三方單位鑑定異物來源，同時已加強相關防護措施，避免事件再度發生。

