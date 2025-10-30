新竹香山私幼爆虐童! 家長被拒門外 怒批園方態度傲慢

地方中心／黃兆康 新竹報導

新竹市香山區一所幼兒園日前驚傳虐童事件，多名家長指控老師對幼童施暴，已有至少四名幼童驗傷並完成報案。不過，園方召開家長說明會，不僅沒通知受害幼童家長，還把他們擋在門外，引發現場家長怒吼抗議，痛批園方態度傲慢、市府態度也很消極，根本是「幫凶」。

家長手舉紅布條怒喊抗議，情緒相當激動，痛批園方不僅事發後始終未出面道歉，還在召開家長說明會時，刻意不通知受害幼童的家長，甚至把他們拒於門外。家長：「我今天的訴求只是想要來這邊聽，他們私下對家長開的家長說明會，然後因為我小朋友還沒有轉學，他只是請假而已，然後APP也被校方登出了，然後我來到這裡，我不能來聽家長說明會，我覺得很奇怪。」

家長園門外抗議，痛批園方冷處理，召開家長說明會，卻未通知虐幼童家長。（圖／民視新聞）





新竹市香山區私立幼兒園爆發老師疑對幼童甩耳光、轉耳朵及關垃圾桶誇張施暴，已知至少4名幼童完成驗傷和報案，且施暴教師不止1人。園方召開家長說明會，卻未通知疑受虐幼童家長。民代痛批，這是對家長與孩子的再次傷害。竹市議員(時力)廖子齊：「我認為市府要更積極更確保調查的透明、公平。並且要確保園方程序中的這些溝通和說明。我也會繼續追蹤市府的處理進度，也呼籲教育處要加強監督輔導機制，不要讓原方用這種態度來對待家長和孩子。」





4幼童驗傷報案、教師停職調查，議員批開家長說明會，卻未通知，這是對家長與孩子的再次傷害。（圖／民視新聞）









新竹市政府教育處特殊與學前教育科吳美欣科長：「目前本案已進入調查程序中，並不會因為該園召開說明會，來影響本府的持續調查。」目前已有多位家長報警，教育處也介入調查，但家長認為官方態度消極、園方仍未道歉。他們呼籲市府應公開調查結果、給家長與孩子一個交代。

(民視新聞黃兆康新竹報導)

