新竹馬偕兒醫引戰！陳智菡敗訴「賠林智堅30萬」楊玲宜：法院認證造謠仔

記者羅欣怡／新竹報導

新竹馬偕兒童醫院容積率，引爆陳智菡與林智堅的官司。（圖／翻攝畫面）

民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，遭林智堅提告求償。台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴，要賠償林智堅30萬。對此，林智堅子弟兵、新竹市議員楊玲宜痛批民眾黨的特性就是一字「騙」，騙術越高招，越得上位。

「法院認證的造謠仔！」楊玲宜表示，從民眾黨前黨主席柯文哲被踢爆圖利京華城讓其容積率違法暴增，又疑似收賄，把政黨選舉補助款挪作私人用途置產，「其發言人為了轉移焦點不惜代價污衊兒童醫院與小智市長。」

林智堅子弟兵、新竹市議員楊玲宜痛批：「民眾黨的特性就是『騙』」。（圖／翻攝自楊玲宜臉書）

楊玲宜也說，被停職市長高虹安坐擁建商提供豪車豪宅，大開加速都更後門、放任男友介入市政對萬聖節活動標案下指導棋、搞爛棒球場的驗收改善進程，透過政治批鬥抹黑前朝留下的市政建設與對小智市長人格的攻擊。卻不敢多提自己任內發包興建的自由車場造成裁判摔車骨折、無法符合壯世運與國際賽事的場地標準，對市政的無能！

楊玲宜強調，自己痛恨詐騙集團，「如今政治型詐騙集團將新竹市搞得烏煙瘴氣，期待新竹人未來不要再被政治詐騙集團所騙，城市能重見光明。」

對於判決，陳智菡也在臉書回應，指出自己發言內容攸關公共利益 ，並經合理查證，且是對可受公評事項進行合理評論，「對此一完全悖離常理之判決，完全無法接受。」陳智菡表示，自己的發言不僅經合理查證，更是針對公眾議題提出合理質疑，此一判決完全悖離常理、打壓言論自由與人民對公眾議題提出合理質疑之權力，將依法上訴捍衛自身清白，更要與意圖藉由司法濫訴，製造寒蟬效應之不公不義對抗到底。

