新竹馬偕感恩音樂會 以音樂為心靈注入支持與溫暖

記者曾芳蘭／竹市報導

為了在歲末時節向辛勞的醫護團隊致意，並陪伴癌症病童、癌友與家屬走過艱難的治療旅程，新竹馬偕紀念醫院舉辦「二0二五新竹馬偕 接住你感恩音樂會」，活動以「馬偕接住你，讓希望延續」為主題，象徵醫護、病童、癌友、社會大眾攜手成為「希望的接力者」，在醫療專業之外，以音樂為心靈注入支持與溫暖。

音樂會邀請羅文裕、張涵雅、陳國華、Apple Juice 樂團、Mic Check 及新竹愛樂青少年管弦樂團等多位知名音樂人與團體參與演出，呈現多元曲風、層次豐富的音樂饗宴。整場節目兼具鼓舞與療癒力量，吸引超過百名醫護人員、癌症病童與家屬，以及企業代表到場參與，現場氣氛溫暖而感動。

新竹馬偕院長翁順隆表示，「在醫院裡，我們看見疾病，也看見勇敢；看見眼淚，也看見彼此牽著手站起來的力量。感謝所有醫護同仁，以專業與愛心日夜守護癌童與癌友，更用陪伴撐住了無數家庭的希望；也感謝長期支持新竹馬偕的企業夥伴，在關鍵時刻與我們並肩同行，為病童與病友打造更完善的醫療與照護環境。今天的音樂會不只是一場演出，而是一場由大家共同完成的『希望接力』，我們每一個人，都是彼此的接住者。」

活動中特別安排早產兒及癌症病童家長上台分享孩子的治療歷程。其中一位早產兒出生時僅七百九十五克，如今已經是健康活潑的四歲小女孩，在媽媽的陪伴與醫護守護下，一步步勇敢成長。簡短卻真摯的故事，讓在場來賓看見病童與家屬在逆境中的堅韌與不放棄，也讓「勇敢」不再只是抽象的形容，而是在音樂陪伴下，被真實理解與看見。

為讓參與者彼此鼓勵與支持，會場特別設置「希望樹」，邀請參與者寫下對醫護人員、病童或病友的祝福話語，多家長期支持醫院的企業代表亦到場共襄盛舉，象徵社會力量與醫療體系緊密連結，陪伴病友走得更穩、更遠。

新竹馬偕表示，未來將持續推動病童照護、癌症關懷與醫護支持相關活動，讓醫療不僅止於治療，更成為一份不放棄的愛與陪伴。