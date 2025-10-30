新竹馬偕攜手杏一推ESG行動 助早療孩子勇敢展現自信

持續深化社會責任實踐，新竹市立馬偕兒童醫院與杏一醫療用品公司攜手推動ESG合作企劃「我是小店長 一起守護大健康」，邀請早療中心五至六歲的孩童參與店長體驗活動，透過遊戲與任務設計，幫助孩子在真實社區情境中學習社交互動、自我表達與生活技能，展現醫療與企業攜手推動健康教育與社會共融的具體成果。

活動於新竹市立馬偕兒童醫院B1的杏一美食廣場熱鬧登場，現場設有「小店長結帳體驗區」、「賣場尋寶遊戲區」及「刷牙塗畫宣導卡」三大闖關任務。孩子們在杏一人員與早療治療師陪伴下，練習迎賓、操作收銀機、進行商品尋寶，並從中學習健康用品與生活照護的重要性。

現場氣氛溫馨熱鬧，孩子們穿上印有「杏一」字樣的圍裙，專注地學習如何招呼顧客、掃描商品條碼。當他們開口喊出「歡迎光臨！」的瞬間，不僅展現語言與手眼協調的進步，更在掌聲與笑聲中體驗自信。活動最後，每位孩子皆獲頒「杏一小店長認證證書」與禮品，透過具體的獎勵，讓孩子感受到「我能做到」的成就感。

新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁三十日表示，早期療育的核心，不只是協助孩子發展能力，更在於培養他們融入生活、勇於互動的力量。這次的合作讓孩子能在真實的社區場域中練習表達與合作，是早療教育跨出醫院、走入生活的重要一步。未來，醫院將持續推動多元健康教育與社區關懷活動，落實『以愛守護健康』的使命，讓每個孩子都能被看見、被接納，健康成長。

杏一商場營運處協理王定睿說，杏一長期關注全民健康與社會平等，這次透過「小店長」企劃，以企業場域作為孩子接觸社會的橋樑，讓孩子在體驗中培養自信與互動力。我們將持續與馬偕攜手推動更多創新合作，讓健康教育、社會關懷與永續理念落實在日常生活中。