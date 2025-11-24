新竹馬偕響應政府政策 助癌病患者凍卵取精保存

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹馬偕紀念醫院響應政府「醫療性生育保存補助試辦方案」表示，補助年齡介於18至40歲的乳癌及血液癌患者，治療前取卵或取精保存，盼在戰勝疾病後仍能延續生命。

新竹馬偕紀念醫院長翁順隆今天透過新聞稿表示，政府推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，補助18至40歲的乳癌及血液癌患者進行取卵或取精保存，新竹馬偕紀念醫院響應政策，為新竹縣市具資格執行該方案的醫療院所之一。

翁順隆說，許多正值生育年齡的癌症患者在接受化療或放射線治療前，忽略藥物對卵巢或精子可能造成不可逆的傷害，若能在治療前完成醫療性凍卵或凍精，能為康復後的人生預留更多選擇與可能。

新竹馬偕醫院生殖醫學中心主任謝承恩指出，曾有42歲乳癌患者接受治療前完成胚胎冷凍保存，成功戰勝癌症，回院解凍胚胎並順利懷孕生子。這項政策能協助患者重新擁抱生命的延續。

謝承恩說，近期有25歲女子罹患癌症，在醫生鼓勵下決定申請補助進行凍卵，盼在康復後能夠在需要的時候解凍卵子，不至於影響未來的機會。

新竹馬偕表示，醫療性生育保存是透過完善的醫療照護與政府補助支持，院方期盼讓更多患者在治療過程中，仍保留成家的可能，延續生命與愛的希望。（編輯：方沛清）1141124