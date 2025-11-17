新竹馬拉松爆貨車闖賽道！議員轟市府：拿跑者安全賭博

政治中心／張予柔報導



新竹市馬拉松昨（16）日登場，原本應該是市政府年重點活動之一，卻因賽道遭貨車、拖吊車闖入，引發很多跑者的不滿。多段現場照片和跑友的親身描述在網路上瘋傳，直指賽事交通管制作業明顯出現漏洞，新竹市議員劉彥伶更痛批市府「拿跑者的安全來賭博」，要求徹底檢討。





新竹馬拉松爆「貨車闖賽道」驚魂！綠議員怒轟市府：拿跑者的安全來賭博

有台貨車竟衝上賽道，讓跑者們質疑市府根本尚未完成道路封閉。（圖／翻攝自劉彥伶臉書）

多名跑友回憶，當3000名跑者整隊、蓄勢待發準備起跑時，一台貨車竟從側邊開上賽道，直衝到起跑區中央，距離起跑晶片區不到幾公尺，若不是跑者們反應迅速、上前合力擋下，恐怕會釀成難以想像的事故。更讓人傻眼的是，司機竟回應「不知道有比賽」，讓跑者質疑市府根本尚未完成道路封閉，導致起跑前出現交管空窗期，大會也未提前清場，讓所有人暴露在風險之中。他們痛批，這絕不是烏龍，而是「重大公共安全事件」。

新竹馬拉松爆「貨車闖賽道」驚魂！綠議員怒轟市府：拿跑者的安全來賭博

議員劉彥伶直指，市府現場指揮失靈、未落實交管事宜，才會讓車輛誤闖賽道，令人無法接受。（圖／翻攝自劉彥伶臉書）

新竹市議員劉彥伶也在現場，親眼目睹貨車闖賽道，她形容這樣的情況在海內外大型城市馬拉松都極為罕見，「怎麼會讓跑者用肉身擋車？」她直言，市府現場指揮失靈、未落實交管事宜，才會讓車輛誤闖賽道，完全令人無法接受。她更批評代理市長邱臣遠並未到場坐鎮，若事件造成人員因此而受傷，由誰負擔？強調新竹馬拉松並非單純活動行銷，而是涉及上萬名市民與外地跑者生命的重大公共安全議題。

新竹馬拉松爆「貨車闖賽道」驚魂！綠議員怒轟市府：拿跑者的安全來賭博

市府教育處回應，會虛心檢討並改善，並承諾將吸取經驗，讓未來賽事更加圓滿完善。（圖／翻攝自劉彥伶臉書）

根據《自由時報》報導，面對批評，市府教育處回應，新竹城市馬拉松是竹市指標性大型運動賽事，過去各界評價良好，今年依舊依規劃進行交通維持與賽事安全作業，但若在過程中有不完善之處，市府會虛心檢討並改善，並承諾將吸取經驗，讓未來賽事更加圓滿完善。



