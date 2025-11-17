新竹馬拉松驚見貨車闖賽道！議員轟市府：拿跑者安全賭博！不能接受的失誤

[Newtalk新聞] 新竹市政府16日舉行新竹城市馬拉松，有逾萬名跑者參加，但民進黨新竹市議員劉彥伶指出，賽道中竟然闖入一台貨車，讓跑者們身陷險境，她強調，馬拉松不只是行銷活動，更是涉及上萬名市民與跑者生命的重大公共安全議題，痛批竹市府拿跑者的安全來賭博，要求市府徹底檢討。





新竹馬拉松驚見貨車闖賽道！劉彥伶16日表示，她一早去參加新竹馬拉松的開幕活動，卻看到了極為嚴重的跑者安全危機，就在賽事開始後不久，賽道中竟然突然闖入一台貨車，不僅讓跑者們身陷險境，更是海內外各大馬拉松賽事中極為罕見、且不能接受的失誤。

「大家都以為是前導車，沒想到是一台亂入的貨車」劉彥伶直言，現場指揮機制未能落實於交管事宜，導致嚴重的安全問題在賽道上出現。事前相關配套措施與溝通落差或未能落實，導致交管出差錯，演變讓跑者「肉身」擋車情形。而代理市長邱臣遠未親自到場，若有人員因此受傷，誰來負責？





「我們不能用跑者的安全來賭博！」，​劉彥伶要求市府立即進行徹底檢討，強化交管落實與緊急應變機制，以維護1 萬 3 千名跑者的基本安全。





網友也留言批評，「太誇張了…..第一次看到」、「好扯！！而且快開賽了誒，怎麼讓車子開進來」、「也太扯了，這發生意外後果難以想像」、「退晶片的狀態每年都很沒效率 大排長龍」、「全程封一半的路，車還有對向可通行，真的很難嗎」、「不是市政府主辦的嗎？沒有警察、志工嗎？應查清楚給市民一個交待」。

