新竹馬驚見「貨車闖賽道」 跑者轟：交管在哪？

馬拉松賽事就要開始，卻有一台貨車卡在人群中就在跑道正中央。（圖／翻攝自新竹市議員劉彥伶臉書）





馬拉松比賽卻有貨車闖賽道，昨天新竹城市馬拉松比賽，一萬三千多人參加，居然在比賽前三分鐘，一輛小貨車不管賽道上滿滿的跑者，直接闖進賽道。讓不少跑者痛批，難道市府跟比賽單位在賽前，沒有先溝通好要封路嗎？

馬拉松賽事就要開始，所有跑者蓄勢待發，卻有一台貨車卡在人群中就在跑道正中央，讓選手發文笑稱，難道這台貨車是要幫他破風嗎。

比賽工作人員：「再一分鐘，我們要關閉賽道了。」

直到比賽開始，闖入起跑區的貨車還是卡在賽道上，跑者得左閃右閃，嚴重影響到比賽。

新竹市議員劉彥伶：「我覺得這件事情，真的是相當地誇張，也非常地扯，我們從這件事情上面，就可以看到，現場的指揮機制，未能落實於交管的事宜。」

16號清晨新竹市舉辦城市馬拉松比賽，以東大路二段為起點，分成不同組別，展開熱血的全馬半馬賽事，不過從比賽開始前，一台貨車就亂入選手集結的賽道，甚至還想繼續前進，逼得選手們只能人肉擋車，不少跑者痛批，這不僅讓跑者們身陷險境，更是海內外各大馬拉松賽事中，罕見而且不能接受的失誤，而且一周前，南韓也發生類似情況。

「傷者被轉送至醫院，目前情況危急。」

11／10南韓才發生25歲馬拉松跑者被擅闖賽區的貨車撞倒，送醫後宣判腦幹死亡，如今新竹卻上演類似情形，代表賽事交通管制出現嚴重疏漏。

竹市教育處代理處長張品珊：「我想我們也會，持續地再次宣導民眾，有重大賽事的時候，要聽從我們現場，所有交通維持人員的指示。」

有跑者表示事發當下，貨車運將說自己不知道有比賽，更讓選手們傻眼。市議員也點出多項缺失，包括現場指揮機制沒有落實，還有賽前相關配套措施。主辦方跟市府溝通有落差，到底是哪個環節出差錯，市府已經介入調查。

