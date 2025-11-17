新竹馬驚見「貨車闖賽道」 跑者轟：交管在哪？
馬拉松比賽卻有貨車闖賽道，昨天新竹城市馬拉松比賽，一萬三千多人參加，居然在比賽前三分鐘，一輛小貨車不管賽道上滿滿的跑者，直接闖進賽道。讓不少跑者痛批，難道市府跟比賽單位在賽前，沒有先溝通好要封路嗎？
馬拉松賽事就要開始，所有跑者蓄勢待發，卻有一台貨車卡在人群中就在跑道正中央，讓選手發文笑稱，難道這台貨車是要幫他破風嗎。
比賽工作人員：「再一分鐘，我們要關閉賽道了。」
直到比賽開始，闖入起跑區的貨車還是卡在賽道上，跑者得左閃右閃，嚴重影響到比賽。
新竹市議員劉彥伶：「我覺得這件事情，真的是相當地誇張，也非常地扯，我們從這件事情上面，就可以看到，現場的指揮機制，未能落實於交管的事宜。」
16號清晨新竹市舉辦城市馬拉松比賽，以東大路二段為起點，分成不同組別，展開熱血的全馬半馬賽事，不過從比賽開始前，一台貨車就亂入選手集結的賽道，甚至還想繼續前進，逼得選手們只能人肉擋車，不少跑者痛批，這不僅讓跑者們身陷險境，更是海內外各大馬拉松賽事中，罕見而且不能接受的失誤，而且一周前，南韓也發生類似情況。
「傷者被轉送至醫院，目前情況危急。」
11／10南韓才發生25歲馬拉松跑者被擅闖賽區的貨車撞倒，送醫後宣判腦幹死亡，如今新竹卻上演類似情形，代表賽事交通管制出現嚴重疏漏。
竹市教育處代理處長張品珊：「我想我們也會，持續地再次宣導民眾，有重大賽事的時候，要聽從我們現場，所有交通維持人員的指示。」
有跑者表示事發當下，貨車運將說自己不知道有比賽，更讓選手們傻眼。市議員也點出多項缺失，包括現場指揮機制沒有落實，還有賽前相關配套措施。主辦方跟市府溝通有落差，到底是哪個環節出差錯，市府已經介入調查。
更多東森新聞報導
鹿港馬拉松開跑 蝦猴酥、麵線糊 補給站澎湃上陣
雞豬鴨牛「免費吃」 超澎湃田中馬1萬7千人開跑
雨炸宜蘭！「真」水岸馬拉松 選手涉水雨中奔跑
其他人也在看
跑完抽機票！墾丁馬拉松選手中獎中到笑 16張日航來回＋住宿券狂送
「2025日本航空墾丁國際馬拉松」今（16）日上午6時於墾丁大灣草坪熱情開跑，來自22個國家、共計近3,500位國內外選手齊聚國境之南，奔馳在台灣最美的山海之間。活動由屏東縣政府、屏東縣觀光協會、日本航空及 LAVA Sports 台灣鐵人三項公司共同主辦，規模與賽道設計再創歷年新高。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
空姐加持「墾丁馬」跑者齊聚 外籍選手驚嘆壯麗山海賽道
屏東縣恆春半島年度運動盛事「日本航空墾丁國際馬拉松」，今（16）日清晨6時許在日航美麗空服員加油下，從墾丁大灣遊憩區熱鬧開跑，吸引3200多名國內外跑者參與，還有70名日本鹿兒島的師生前來參與，從地標大尖山下鳴槍起跑，沿台26線奔馳，盡情擁抱山海風光與落山風吹拂，感受國境之南獨特跑步度假氛圍。自由時報 ・ 1 天前
鹿港馬拉松"麵線糊.蝦猴"飄香 冰淇淋冠軍獻"地球冰"
中部中心／黃毓倫、林進龍、李文華 彰化報導鹿港馬拉松開跑，沿途小吃包含鹿港特色小吃，蝦猴酥還有麵線糊，除此之外還有牛排、烤香腸等等，另外，世界冰淇淋冠軍得主，是鹿港女兒，今年第三次參加活動，特別準備抹球口味的地球冰，吸引跑者駐足品嘗！主持人倒數三二一，宣告鹿港馬拉松開跑，今年鹿港馬拉松補給站，總共有14站，每站都有不同美食等著跑者。民眾：「為了蝦猴來，（真的嗎）對為了蝦猴來的，全台灣只有鹿港才有對。」第一站就準備了鹿港經典小吃蝦猴酥，還有民眾專程為它而來。再往後跑，還有鹿港有名的麵線糊，民眾吃得津津有味。民眾：「不錯啊麵線糊很好啊道地的。」想吃肉補充蛋白質，還有牛排跟香腸。鹿港馬拉松以補給站鹿港小吃聞名，吸引跑者來參加。（圖／民視新聞）補給站工作人員：「這就是準備500份，跑全馬的才有，（全馬才有）對，來都是一條沒在切的。」香腸沒切片，一份一條讓跑者吃個過癮。另外還有世界冰淇淋冠軍，也來為鹿港馬加持。冰淇淋師趙韻嵐：「我是鹿港女兒趙韻嵐，今天應該是我第三次，來參加這個馬拉松，那我沒有跑啦，我是負責冰淇淋。」來自鹿港的冰淇淋師，日前在義大利拿下世界冠軍，前年起就開始在鹿港馬拉松，限量提供國宴指定的愛地球冰淇淋。有民眾專程為了鹿港小吃而來（圖／民視新聞）民眾：「好讚，好好看。」跑一趟鹿港馬，彷彿參加美食宴，跑完全程也把美食吃一輪！原文出處：鹿港馬拉松"麵線糊.蝦猴"飄香 冰淇淋冠軍獻"地球冰" 更多民視新聞報導台灣冰淇淋稱霸世界 鹿港女兒趙韻嵐奪冠大秀國旗扯! 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜民視影音 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 2 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 3 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 2 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
WBC想擊敗日本、中華隊晉級？ 韓媒：大聯盟三星不是萬能解方
韓國隊在上個周末與日本隊進行2場交流賽，備戰明年的WBC經典賽，不過在這兩場比賽打完後，韓國媒體就點評，目前在大聯盟打球的金河成、金慧成及李政厚，並非國家隊能晉級8強賽的萬能解方，投手的戰力還是最大的問題。中天新聞網 ・ 5 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 18 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
大氣系雞排之亂！2自稱「原PO」道歉、「老爸」要發小禮物
近日「鳳凰」颱風來襲時，北市有位自稱「台大大氣系學生」的男子，匿名上網發文，表示若北市沒放2天颱風假，就要發雞排跟珍奶，結果大批民眾昨（16日）撲個空，昨天下午開始共有2位自稱原po的網友貼文道歉，被質疑也是假的。中天新聞網 ・ 6 小時前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 2 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前