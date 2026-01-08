新竹騎車穿「6件外套」！南部妹被凍到發抖 當地人神解：1物是關鍵

生活中心／朱祖儀報導

近來氣溫直降，讓不少機車族冷到發抖。（示意圖／資料照）

強烈大陸冷氣團南下，最低溫跌破10度，不少機車族騎車在路上都冷得直發抖。一名女網友表示，自己剛從南部到新竹，第一次遇到如此寒冷的冬天，騎車為了保暖，特別穿上6件外套，但還是難敵寒風，好奇有沒有保暖又不臃腫的外套？不少當地人透露，在新竹最重要的是「防風」。

一名女網友在Threads發文表示，自己畢業之後一直住在南部，半年前才到新竹生活，第一次遇到這麼寒冷的冬天，為了禦寒，自己騎車穿上6件外套，但好奇有沒有穿起來溫暖又不臃腫的外套，更開玩笑喊道，「真的太太太冷了，寒流都還沒開始，我也要同化成冷凍貢丸了嗎？」

網友紛紛推薦保暖外套，並指出在新竹最重要的是防風，「依照我住新竹10幾年的經驗，妳缺的應該是防風的外套，而不是保暖的外套」、「在新竹要防風，很多外套是不防風純保暖，但新竹風大貫穿屬性強，如果是騎車建議買個騎車專用的手套，袖口進風那也是真的透心涼」、「裡面保暖衣物+外套，最外面要穿防風外套，袖口、下擺封好，不要讓風灌進去。」

還有網友建議，「騎車穿雨衣，你可以少買三件外套」、「冬天在新竹騎車請穿兩截式雨衣的上衣騎，不然會變成冷凍貢丸」、「如果還沒領薪水和等年終，外套+雨衣很溫暖的」、「騎車最好的保暖衣物，雨衣！」、「買兩件式雨衣，天氣太冷，上半身不管有沒有下雨都可以保暖」、「告訴你省錢的方法，直接套雨衣，全身都不會冷。」

