新竹騎車穿6件外套！妹子崩潰「變冷凍貢丸」當地人神解

最近天氣寒冷，一名女網友分享，搬到新竹後騎車出門竟要穿6件外套，讓她忍不住自嘲「寒流還沒到，我就變冷凍貢丸」貼文引起討論，不少網友推薦各牌保暖衣，但一票新竹網友提醒，騎車最重要的不是保暖，而是防風，最省錢又有效的方式，是買兩截式雨衣，沒下雨時單穿上衣就能抵擋強風。

一名網友近日在社群平台Threads發文表示，她大學畢業後一直住在南部，半年前搬到新竹工作，第一次遇到如此寒冷的冬天，騎車出門足足穿了6件外套，實在很不方便，無奈上網求助，「寒流都還沒開始，我就要變成冷凍貢丸。」

貼文曝光後，不少網友分享各品牌的保暖羽絨衣，但許多新竹當地人提醒，新竹被稱作風城不是開玩笑，在這裡騎車時，最需要的不是保暖，而是防風。「妳缺的是防風外套，而不是保暖外套」、「在新竹騎車，防風才是重點，建議買騎車專用手套，袖口進風真的透心涼」、「一定要選防風的外套，然後袖口和領口都要封好，戴手套和圍巾都可以，以免風往裡面灌，然後穿個發熱衣、毛衣保暖就可以了」。

另一位新竹網友建議，如果預算允許可以買高級防風外套，但最實際的方式是購買兩截式雨衣，冬天騎車時，若沒有下雨，可以單穿雨衣上衣，就能有效防風，否則真的會被吹成「冷凍貢丸」。

