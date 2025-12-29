新竹驚傳大型兔隻棄養！46隻寵物兔遭丟荒野 動保所立案追查

[Newtalk新聞] 新竹縣芎林鄉五華工業區日前驚傳大規模兔子棄養事件。有民眾發現在鄉間道路草叢間出現大量兔子四處亂竄，救援人員趕赴現場，共救援46隻兔子，其中45隻存活、1隻死亡。該案依《動物保護法》辦理，相關單位已按相關事證立案調查。





新竹縣流浪動物珍愛協會近日在臉書發文表示，日前接獲民眾通報，指新竹縣芎林鄉五華工業區的道路草叢間出現大量兔子四處亂竄，救援人員隨即趕赴現場，並在道路邊緣發現死亡個體。協會與志工擴大搜尋鄰近林地草叢，歷時約兩小時，共救援46隻兔子，其中45隻仍存活、1隻已死亡。獲救兔隻品種包含長毛兔(獅子兔)、迷你兔、道奇兔等，外觀與行為得知為人類飼養的寵物兔，並非野生動物，研判為一起蓄意且大規模的棄養案件。

協會說明，事發當晚冷空氣來襲、氣溫驟降，兔子本就難以抵禦寒風、飢餓加上高度驚嚇，將其棄置於荒郊野外，等同放任其自生自滅。目前相關單位已著手蒐證，追查棄養者身分。





新竹縣動物保護防疫所指出，當天下午5時許透過1959動物保護專線接獲通報後，即依標準作業流程派員前往現場查處與救援。存活的45隻兔子已全數帶回動保所收容安置，並由專業人員進行健康檢查與照護。經初步檢視，部分兔隻有受傷或體況不佳情形，其餘健康狀況尚可，後續將持續觀察並依個別狀況提供必要醫療處置。





新竹縣動保所強調，已依相關事證正式立案調查，針對疑涉違反《動物保護法》棄養情事依法辦理，後續將後續將移送司法機關，並依調查結果進行行政裁處。

