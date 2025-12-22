新竹驚爆無差別攻擊3人傷！警逮嫌澄清：非隨機

一時造成風聲鶴唳！昨（21日）凌晨在新竹縣新豐鄉接連發生2起傷人事件，造成3位民眾送醫，網路上隨即出現「隨機攻擊」、「持槍威脅」等傳言，新湖分局同日逮到嫌犯後嚴正澄清，全案是感情糾紛導致的傷害事件，凶器是球棒並非槍械，現場也沒有槍，呼籲民眾勿散播不實訊息。

回顧整起案件，新豐分駐所於昨天凌晨0點30分許接獲通報後，新湖分局高度重視，立即成立專案小組展開調查，警方透過監視器畫面及車籍比對，迅速鎖定嫌犯是現年33歲的許姓男子，並於當日將其傳喚到案，查扣作案用木棍一支，全案依傷害及恐嚇罪嫌移送偵辦。

新竹縣新豐鄉21日凌晨傳出有2名男子傷了3人逃逸。（圖／翻攝畫面）

根據警方調查，許姓嫌犯因為聽聞友人訴苦女友變心，決定替友人「討公道」，駕車前往池府路一帶尋找報復對象，然而卻認錯目標，導致3名無辜路人遭到攻擊受傷。

新竹縣新豐鄉21日凌晨傳出有2名男子傷了3人逃逸。（圖／翻攝畫面）

新湖分局也澄清全案非隨機傷人，而是具有明確犯罪動機與特定糾紛對象的尋仇行為，許男當下僅持木棍攻擊，社群平台流傳的「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」等說法均非事實，許男身上也沒槍。

警方表示，考量近期社會對公共安全事件較為敏感，除了第一時間闢謠外，已指示各分駐、派出所針對人潮聚集處及偏遠景點加強巡邏密度，確保居民安全。

警方重申，法律絕不容許私刑報復，對任何形式的暴力行為採取「零容忍」態度，必將從速偵辦、從嚴究辦。同時提醒民眾，若在網路上看到未經證實的訊息，應先向官方管道查證，切勿隨意轉傳以免觸法。如遇不法情事，請立即撥打110報案，警民攜手共同維護社會治安。

