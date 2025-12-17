新竹關西一名60歲方姓男子持33公分長鐮刀恐嚇外送員，導致外送員為閃避而摔車受傷！事發當時，方男在路口突然停車並手持長鐮刀逼近外送員，外送員為閃避不得不偏離車道，結果重心不穩摔倒在快車道。據了解，方男是當地頭痛人物，過去兩、三年已有多起民眾陳情紀錄。警方歷經3小時終於將方男逮捕，目前正進一步調查此案。

新竹驚見「鐮刀哥」！60歲男持長鐮刀逼近 外送員急閃摔車。(圖／民眾提供)

一名60歲方姓男子在新竹關西地區持33公分長鐮刀恐嚇外送員，導致外送員為閃避而摔車受傷。事件發生在14日中午12點半，該男子持鐮刀騎車上街閒晃，隨後在路口突然側柱停車並拿著長鐮刀逼近外送員。當地居民表示，方姓男子是地方頭痛人物，過去兩三年來就有多起民眾陳情紀錄，警方最終在3小時後將其逮捕。

一名60歲方姓男子在新竹關西地區持33公分長鐮刀恐嚇外送員，導致外送員為閃避而摔車受傷。(圖／民眾提供)

事發當時，方姓男子在路口突然側柱停車，隨後手持長鐮刀逼近外送員。外送員為了閃避危險，被迫偏離車道，上半身擦過一輛休旅車後重心不穩摔倒在快車道上。當外送員回頭查看時，發現方姓男子仍站在路口舉著長鐮刀，嚇得其他車輛也不敢通過。摔倒的外送員拍下了照片，顯示其左手有擦傷流血的情況，他表示對於半路被人拿鐮刀恐嚇而摔車感到莫名其妙。

事發當時，方姓男子在路口突然側柱停車，隨後手持長鐮刀逼近外送員。(圖／警方提供)

目擊民眾報案後，警方立即展開追捕行動，最終在一處巷子內堵到涉案男子。即使被警察包圍，方姓男子仍不願放下長鐮刀，還硬扯說是要用來砍樹。警方在逮捕方姓男子後查扣了他的長鐮刀，發現光是刀刃部分就長達33公分。

方姓男子仍不願放下長鐮刀，還硬扯說是要用來砍樹。(圖／警方提供)

據了解，方姓男子經常在新竹關西茅子埔一帶出沒。他過去也曾與民眾發生衝突並被拍下，影片顯示他不斷逼近想要嗆聲，但一聽到要報警就馬上離開現場。

東安里長謝進全表示，大約兩、三年前就有里民陳情抱怨方姓男子的行為。這次事件中，方姓男子的行為波及無辜，導致外送員摔車並受到皮肉傷，引起當地民眾的恐慌和不滿。警方目前已將方姓男子逮捕。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

