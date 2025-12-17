新竹驚見「鐮刀哥」！60歲男持長鐮刀逼近 外送員急閃摔車
新竹關西一名60歲方姓男子持33公分長鐮刀恐嚇外送員，導致外送員為閃避而摔車受傷！事發當時，方男在路口突然停車並手持長鐮刀逼近外送員，外送員為閃避不得不偏離車道，結果重心不穩摔倒在快車道。據了解，方男是當地頭痛人物，過去兩、三年已有多起民眾陳情紀錄。警方歷經3小時終於將方男逮捕，目前正進一步調查此案。
一名60歲方姓男子在新竹關西地區持33公分長鐮刀恐嚇外送員，導致外送員為閃避而摔車受傷。事件發生在14日中午12點半，該男子持鐮刀騎車上街閒晃，隨後在路口突然側柱停車並拿著長鐮刀逼近外送員。當地居民表示，方姓男子是地方頭痛人物，過去兩三年來就有多起民眾陳情紀錄，警方最終在3小時後將其逮捕。
事發當時，方姓男子在路口突然側柱停車，隨後手持長鐮刀逼近外送員。外送員為了閃避危險，被迫偏離車道，上半身擦過一輛休旅車後重心不穩摔倒在快車道上。當外送員回頭查看時，發現方姓男子仍站在路口舉著長鐮刀，嚇得其他車輛也不敢通過。摔倒的外送員拍下了照片，顯示其左手有擦傷流血的情況，他表示對於半路被人拿鐮刀恐嚇而摔車感到莫名其妙。
目擊民眾報案後，警方立即展開追捕行動，最終在一處巷子內堵到涉案男子。即使被警察包圍，方姓男子仍不願放下長鐮刀，還硬扯說是要用來砍樹。警方在逮捕方姓男子後查扣了他的長鐮刀，發現光是刀刃部分就長達33公分。
據了解，方姓男子經常在新竹關西茅子埔一帶出沒。他過去也曾與民眾發生衝突並被拍下，影片顯示他不斷逼近想要嗆聲，但一聽到要報警就馬上離開現場。
東安里長謝進全表示，大約兩、三年前就有里民陳情抱怨方姓男子的行為。這次事件中，方姓男子的行為波及無辜，導致外送員摔車並受到皮肉傷，引起當地民眾的恐慌和不滿。警方目前已將方姓男子逮捕。
《TVBS》提醒您：
◎拒絕暴力 請撥打110
更多 TVBS 報導
花蓮惡鄰居恐嚇還行竊 鄰里：出門都怕遇到他
福岡巨蛋「HKT48」辦活動 嫌犯持刀刺傷一男一女
2高中生遭醉漢持刀追砍 嫌闖國小狂喊：砍死你們
臺藝大前警匪追逐！ 通緝情侶拒檢飆2公里
其他人也在看
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 103
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
台南酒駕奪命風波延燒 鹽酥鴨老闆「小草」身份曝光...黨證優惠內幕曝
台南市鹽酥鴨連鎖店的48歲業者鄭傳吉，昨（16日）涉嫌酒駕高速撞上執行作業的民間垃圾車，造成23歲女清潔員傷重不治，鄭男因否認犯行遭裁定羈押。此重大交通悲劇迅速在社群網路上發酵，演變為政治爭議，網友起底肇事者具「小草」（民眾黨支持者）身份，且其店家曾推出「民眾黨黨證優惠」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 152
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 62
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 43
同樣涉詐助理費！高虹安無罪脫身 顏寬恒團隊：不會有看法跟聲明
高虹安被控立委期間涉嫌詐領助理費，一審被依貪污罪判7年4月、褫奪公權4年 ，昨（16日）二審貪污部分逆轉變無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金18萬。台中市立委顏寬恒也涉詐領助理費遭起訴，一、二審都被判7年10月，目前上訴到最高法院，對於高虹安獲無罪判決，顏寬恒團隊表示：「不會有看法，也不會有聲明。」鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 21
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 93
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 516
高虹安申請復職仍在走公文！藍委對比「一審當日火速解職」：內政部真的雙標
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，直接撤銷其貪污罪有罪判決，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，引起各界熱議；針對高虹安申請復職的辦理進度，內政部長劉世芳今（17）日證實已於16日收到申請、正在簽辦當中。國民黨立委王鴻薇嘲諷，對比當年將高虹安解職的效率實在是天差地別。被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所得逾......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 8
小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光
民視新聞／顏一軒、洪怡珊報導民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。柯文哲今（17）日上午現身法院時，面對記者詢問，怎麼看新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決一事，他微笑揮手並未多做回應，而是在小草高喊「阿北加油」的聲音中進入法院。民視 ・ 8 小時前 ・ 14
愛情詐騙! 婦人38萬現金領"愛的包裹" 開箱赫見"火龍果飲"
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中一名49歲陳姓婦人，在網路交友誤信愛情詐騙，對方自稱香港籍男子，以結婚為前提交往，要求婦人貨到付款，領取愛的定情包裹，婦人為了籌措38萬元現金，跑到銀樓變賣金飾，沒想到，真心換真騙，箱子打開來一看，竟是廉價火龍果飲料！警方接獲物流公司報案，一名女子要領取包裹，但小小四個包裹，貨到付款要價38萬，單價太高，實在很可疑，警方一聽就知道極可能是詐騙！49歲陳姓婦人是外籍配偶，丈夫已經去世，她還沉溺在台港戀愛輕飄飄的感覺中，完全沒有警覺心，堅信香港情郎寄來的是定情包裹，結果員警當場開箱，婦人碎了無痕，裡面竟然是火龍果飲，100％真心換絕情。婦人在網路交友，對方自稱香港男子，寄來愛的包裹，要她先代墊３８萬款項。（圖／民視新聞）就連物流人員也看不下去，幫忙出聲勸解。更慘的是，為了付這38萬，婦人還跑到銀樓變賣金飾。陳姓婦人以為找到第二春，對方會來台灣與她結婚，沒想到竟是一場空。烏日派出所長楊明勳：「男子聲稱寄送了重要禮物來台，需請她代收並墊付費用，為了籌措這筆鉅款，婦人甚至將家中珍藏多年的，36錢金飾拿到銀樓變賣，原來以為的定情貴重物品，開箱後竟是市價不到50元的，4盒火龍果飲。」婦人為了籌錢變賣金飾，幸好金飾還在銀樓，婦人順利贖回金飾。（圖／民視新聞）38萬換來四盒不到200元的火龍果飲，真的是捶心肝，真心換真騙啊。幸好還來得及贖回價值38萬的金飾，沒了愛情，至少保住錢財，也讓婦人有個警惕，小心愛情騙子！原文出處：愛情詐騙！婦人38萬現金領愛的包裹 開箱「赫見火龍果飲」 更多民視新聞報導騙到國門口？日媒稱櫻花妹「台機場遭詐50美元」 移民署緊急回應最新／閃兵案外案涉個資法！王大陸與女友同框出庭畫面曝別上當！陸委會示警境外詐騙「這手法」升級 財損難追回民視影音 ・ 6 小時前 ・ 4
知名歐客佬咖啡涉「產地標示不實」 中檢分案偵辦｜#鏡新聞
台灣知名連鎖咖啡，也是台中知名伴手禮名店，歐客佬咖啡，遭巴拿馬頂級咖啡豆莊園主人，跨海控訴，業者冒用他們的品牌，包裝高價咖啡豆販售，歐客佬只透過臉書聲明回應，強調是內部作業疏忽，莊園產地標示錯誤，但衛生局認為涉嫌違反食安法，主動告發，台中地檢署已經分案偵辦，要釐清業者是否涉及詐欺。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
22歲男屏東自首2年前殺人棄屍 彰化芬園尋獲遺骸
民視新聞／綜合報導殺人棄屍案，找到遺骸了！22歲蔡男12月7日晚間，到屏東縣枋寮派出所自首，供稱兩年前在南投勒斃劉姓女子，棄屍彰化山區，警方連日搜索，終於在彰化芬園山區，找到裝袋的骨骸，警方同時逮捕另一名共犯，將兩人依殺人罪嫌法辦，檢方向法院聲押禁見獲准。警車、消防車大陣仗來到南投彰化交界山區，因為這名穿著粉紅色上衣的男子指稱，兩年前殺害劉姓婦人，隨後將屍首丟在山區。警消第一波搜索行動一無所獲，案情陷入膠著，13日下午向土地公祈求協助破案，隔天就傳來好消息，在彰化芬園山區，找到袋裝的骨骸。為了確認這些白骨，就是被殺害的59歲劉姓婦人，目前檢警已經將骨骸送到南投殯儀館相驗。據了解，自首的男子現居在屏東枋寮，本身是台中霧峰人，他就近在屏東枋寮派出所自首，兩年前因財務糾紛，在南投勒斃劉姓女子後，棄屍於139線山區，由於139線跨越彰化縣與南投縣，南投與彰化警消都出動搜尋，但可能經過幾次颱風，有樹木土石掩埋，第一波搜索未果，所幸警方鍥而不捨，14日南投與屏東警方再度前往搜尋時，終於找到骨骸，有機會替死者申冤。檢警還查出，參與犯案的不只一個人！南投檢方說明案情最新進展，兩名嫌犯依殺人罪聲押獲准偵辦。（圖／民視新聞）南投地檢署主任檢察官賴政安：「本署檢察官偵辦蔡姓，及陳姓嫌犯共同殺人案件，經訊問後認為其等所犯為，最輕本刑五年以上，有期徒刑之重罪，且有逃亡滅證勾串之餘，已於昨日向法院聲請羈押獲准。」由於嫌犯涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，檢方向法院聲請羈押，法官已裁定羈押禁見。（圖／民視新聞）兩名嫌犯涉嫌殺人重罪，已經被法官裁定羈押禁見，究竟是不是為了財務糾紛起殺機，有待司法調查釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：22歲男自首2年前殺人棄屍 找到了！彰化芬園尋獲遺骸 更多民視新聞報導受不了良心譴責! 22歲男自首"2年前徒手勒斃女子棄屍山區"自首2年前殺人棄屍彰投139線 警搜山暫無所獲最新／基隆工業區傳槍擊命案！凶嫌自首喊殺人「棄屍轎車內」民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
高虹安二審逆轉貪污無罪，何時能復職新竹市長？內政部回應了
停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領國會助理費案，一審依《貪污治罪條例》被重判7年4月、褫奪公權4年，台灣高等法院今（16）日宣判二審改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，撤銷貪污罪有罪判決。對此，內政部今日發布新聞稿表示，依照《地方制度法》規定，高虹安可申請復職，內政部將於收到其復職申請書後依法辦理。高虹安被控擔任立委期間浮報助理酬金及加班費，犯罪所......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
2友勸死不聽！香酥鴨老闆「喝醉硬開」畫面曝光 上路1分鐘收魂女清潔員
台南知名香酥鴨店鄭姓老闆（48歲）喝酒喝到天亮，開車回家途中撞死23歲女清潔員，男友目睹斷魂瞬間當場放聲痛哭，家屬同樣悲痛萬分。據了解，鄭男續了2攤，16日從5點喝到上午8點多，離開不聽朋友勸硬要開車，上路約400公尺，就在慶平路上撞死女清潔員。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
京華城案言詞辯論 柯律師團續上陣採「無罪答辯」
台北市 / 綜合報導 京華城案今(17)日繼續進行言詞辯論，由柯文哲的律師團率先上陣答辯，委任律師鄭深元砲火猛烈，就京華城案，政治獻金以及工作簿「小沈1500」紀錄，拿出各項證人證詞力證柯文哲清白，反控檢方羅織罪名，忽略對被告有利的事實，鄭深元律師甚至當庭表示，希望法院告發林俊言檢察官涉及偽造文書，以及前台北市長林欽榮涉及偽證罪。民眾黨前主席柯文哲一早準時現身台北地院，京華城案馬拉松式開庭，但他臉上未見疲態依然保持神秘微笑，支持者VS.台北市議員應曉薇說：「曉薇加油，曉薇加油。」台北市議員應曉薇依舊在女兒應佳妤的陪同下出庭，威京集團主席沈慶京則自己拄著拐杖步入北院，支持者VS.威京集團主席沈慶京說：「小沈加油，小沈加油。」柯文哲委任律師鄭深元率先上陣答辯，針對檢方論告一一反擊，鄭深元表示，針對京華城案柯文哲只有兩個指示，其一是送交研議，時任都發局長副市長都同意，其二的陳情函交辦則是秘書處自行分辦，而210萬政治獻金當時威京集團原本想以公司名義捐款，不符規定才改成個人名義，檢方認為20%容積獎勵價值121億，但210萬僅占0.017%，諷刺這連圓餅圖都畫不出來，記者VS.威京集團主席沈慶京說：「主席答辯的方向有想好了嗎。」而本案的另一個關鍵就在於沈慶京究竟有無行賄1500萬，律師強調工作簿來源是檢方騙票搜索而來，僅憑小沈1500文字根本無法證實有無行賄，而且沈慶京111年間每月提款數額從90萬到3000多萬元，認為檢方忽略對被告有利事實，並請求北院告發檢察官林俊言涉偽造文書，前台北市長林欽榮涉及偽證罪，柯文哲與律師團採無罪答辯，法庭攻防激烈，案情如何發展外界持續關注。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前 ・ 1
23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了
死者妹妹16日晚間在Threads發文表示，「為什麼是我姊姊遇到這種事情？我到現在還是不敢相信這件事情是真的，明明人生才剛剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣了呢？」死者妹妹指出，看到新聞說肇事者被帶到警局問訊，酒沒醒還在睡覺，直到下午才酒醒；店面甚...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 1
高虹安二審宣判大逆轉 台灣民眾黨回應了
新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費案，台灣高等法院今（16）日作出二審判決，撤銷職務詐欺罪，改依使公務員登載不實偽造文書罪判處有期徒刑6月，可易科罰金且可上訴。對此，台灣民眾黨做出回應。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3