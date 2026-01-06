新竹體操「魟魚老師」侵犯5男童 最高院判12年定讞

新竹體操社團「魟魚老師」林姓男子猥褻侵犯5名男童並拍攝不雅影片，一、二審均遭判刑12年，全案上訴最高院今遭駁回，維持12年判決定讞。

最高法院。（圖／資料畫面）

回顧此案，綽號「魟魚老師」的體操社團教練林姓男子，自2023年至2024年在寒暑假營隊期間，對5名7至11歲男童猥褻侵犯，不但撫摸男童全身甚至用手指戳肛門，還將生殖器磨蹭男童臀部，還拍攝兒童不雅影像，案件爆發後遭送辦新竹地檢署檢方依加重強制猥褻罪、兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

林男一審遭判刑12年，雙方均不滿一審結果上訴，檢察官認為林男分別對5名兒童多次進行強制猥褻並拍攝男童性影像，其行為及危害程度均屬嚴重，且林男在偵查初期否認犯行，且未與被害人家屬和解或賠償態度惡劣，林男則稱審理時已坦承全部犯行，請法院考量其犯案時剛滿22歲等情況請求從輕量刑。

二審高院法官認為，林男犯罪情節並無情輕法重或顯可憫恕情形，其所犯行為情狀、犯後態度被及害人年齡、損害程度，均已經一審法院審酌故駁回雙方上訴維持原判，全案再上訴最高法院今遭駁回，林男判有期徒刑12年定讞。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

