新竹體操「魟魚老師」營隊猥褻男童 三審定讞需入監執行

新竹某營隊外號「魟魚老師」的林姓體操老師，涉嫌利用寒暑假期間，兒童參與營隊之際猥褻未成年孩童，共達11次，並拍攝猥褻照片。一、二審均判林男12年徒刑，林男上訴至三審，最高法院今（6）日駁回上訴，林男需入監服刑，全案定讞。





檢方指出，林男在新竹縣某學校營隊擔任帶隊老師，寒暑假負責照護、帶領兒童進行遊戲及住宿兒童保護之責，明知5名孩童均未滿14歲，卻違反幼童意願，分別對5名未成年兒童，為撫摸大腿、小腿、肚子、背部或以手指戳肛門、將生殖器磨蹭臀部等強制猥褻行為，合計共11次。



2024年1月間的冬令營，他連續對3名男童下手。在共宿時，假藉按摩名義，連續兩晚撫摸男童，進行猥褻行為，男童因連續兩晚被騷擾，無法入睡。林男隔了兩天又鎖定另一名男童，以相同手法猥褻磨蹭。過了三天，換了另一批營隊兒童，林男又以擦痠痛軟膏為由，脫下第三名男童褲子，進行猥褻；同年7月間的夏令營，他再度對男童下手，趁著共宿的機會，脫下第四名被害男童褲子，男童第二天就嚇得大哭，不願與林男共宿。但林男不罷手，將狼爪伸向男童的哥哥，連續兩天趁著共宿時，先脫光自己衣物，並脫下男童哥哥的褲子，連續兩晚猥褻得逞。



案發後檢方聲請羈押林男獲准，檢方另外在他的手機中發現12張不明男童臀部照片。才發現林男在2023年12月間，利用在新竹某國立大學交誼廳，也曾在教授某男童分腿動作時，將穿著連身體操服男童的臀部衣料撥開，拍攝不雅照片。全案偵查終結，檢方對林男提起公訴。檢方依加重強制猥褻罪嫌11次、兒童及少年性剝削防制條例起訴。



法院審理時，林男均坦承不諱，一二審法院均重判林男有期徒刑12年，全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，林男將入獄執行。





