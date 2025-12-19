新竹高工歡慶運動會 展現「新竹好學・優質教育」內涵

高虹安市長與學生。





國立新竹高工19日舉辦114學年度全校運動會，校園內旗海飄揚、氣氛熱烈，展現學校蓬勃朝氣與團隊精神。市長高虹安現場與全校師生一同參與盛會，走入校園、走近學生，感受青春活力，並為運動會活動加油打氣，肯定新竹高工長年深耕技職教育、培育優秀人才的辦學成果。

教育處長林立生指出，全校運動會不僅展現學生良好的體能表現與團隊合作精神，更是凝聚校園向心力的重要時刻。透過競賽與合作，學生在過程中學習堅持、互助與尊重，具體展現「新竹好學・優質教育」的精神內涵。師生齊聚、熱情參與，現場笑聲與加油聲交織，成為「安居科技城」最動人的畫面。

新竹高工校長陳世程表示，學校自創校以來已走過82年的辦學歷程，始終秉持專業、務實與創新的精神，陪伴一代又一代青年學習成長、走向社會。新竹高工不只是傳授知識與技術的場域，更是學生邁向世界、實現自我價值的重要起點。未來，學校將持續深化教學品質與產業連結，培育更多符合時代需求的優秀人才。



