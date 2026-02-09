《新竹一刻 HSINCHU MOMENTS》旅遊專刊發表 開啟「竹塹紅」城市魅力

竹市府推出《新竹一刻 HSINCHU MOMENTS》旅遊專刊，今(9)日於新竹市影像博物館舉行專刊發表記者會，市長高虹安開啟以「竹塹紅」作為設計理念的創刊號，宣告專刊正式亮相。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】為讓更多人深入了解新竹市，並以不同視角探索城市之美，新竹市政府推出《新竹一刻 HSINCHU MOMENTS》旅遊專刊。今(9)日於新竹市影像博物館舉行專刊發表記者會，市長高虹安親自開啟以「竹塹紅」作為設計理念的創刊號，宣告《新竹一刻》專刊正式亮相。期盼透過影像與文字交織的呈現，引領民眾走進新竹的日常風景與文化底蘊，感受這座城市在每一刻所展現的獨特魅力。

高虹安表示，市府團隊將持續以「永續、宜居、美學新竹」為施政主軸，推出《新竹一刻》旅遊專刊，期盼透過貼近生活、富含情感的視角，讓世界看見新竹市在創新之外，依然溫潤動人的城市樣貌。專刊內容結合新竹市去(114)年首度入列《臺灣米其林指南》的榮耀，以文字與影像細膩勾勒新竹「山、湖、海」的自然風貌，交織舊城歷史與當代生活，呈現專屬於新竹的城市魅力。

高虹安指出，去年新竹市正式成為全台第5個納入《臺灣米其林指南》的評選城市，共有7家在地餐廳入選必比登推介名單，國際級的肯定為竹市觀光注入嶄新動能，此次發表的城市色「竹塹紅」，靈感取自舊城區古蹟群的建築色調，象徵歷史傳承與人文溫度，活動現場亦發放特製城市色票明信片作為紀念。

城銷處長林昱志表示，《新竹一刻》旅遊專刊從巷弄間的歷史建築出發，延伸至17公里海岸線，完整呈現新竹市「山、湖、海」交織而成的多元城市風景。同步發表的宣傳影片《剛剛好的城市》，以細膩鏡頭捕捉新竹在科技硬實力之外，那些最溫暖、最適合漫步的日常片刻。邀請全國民眾，跟隨專刊與宣傳影片的腳步，走進這座「剛剛好」的城市，親身感受古蹟密度最高、自然景致與美食能量兼具的新竹市魅力。

城銷處表示，《新竹一刻》旅遊專刊首刊將印製一萬本，除放置於旅館業者、合作商家及旅遊服務中心等指定通路，提供民眾免費索取外，亦將於各大旅遊展覽及相關活動中露出，持續擴大城市行銷效益，提升新竹市的觀光能見度。