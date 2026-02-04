新竹、台南3家「營養午餐團膳業者」挨罰

▲食藥署聯合地方衛生局進行「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案」。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 食藥署聯合地方衛生局進行「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案」，其中，新竹縣「泰和食品有限公司」經衛生局複查發現仍有地板溼黏、垃圾桶隨意放置及設備有油垢且工作檯面不潔；台南市的頂旺團膳便當工廠，複查仍有部分天花板不潔、出風口不潔等。

食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案」。執行結果顯示，衛生局實地稽查相關業者計283家次，查核過程發現部分業者GHP初查有缺失事項，如作業區牆面、地板或天花板未保持清潔、作業用設備或器具凹損不潔、未落實病媒防治措施等，經要求限期改正後，仍有3家業者複查時未完成改善，已由衛生局依法裁處，其餘業者則皆複查合格。

廣告 廣告

3家業者複查未完成改善 衛生局依法裁處

食藥署南區管理中心主任魏任廷說，新竹縣泰和食品有限公司在GHP初查有缺失，經衛生局複查仍有地板溼黏不潔、設備有油垢且工作檯面不潔，垃圾桶等隨意放置，還有冷凍冰箱整理未落實，冷藏溫度紀錄不確實等缺失未完成改善。

魏任廷說，依照違反食安法第8條第1項規定，已裁處新台幣12萬元整。另外台南市卡多利亞股份有限公司，經衛生局複查有作業區牆面天花板不潔；紗窗不潔或破損、層架鏽蝕，燈具損壞未更新等缺失未完成改善，違反食安法第8條第1項規定，裁處新台幣8萬。

台南市頂旺團膳便當工廠經衛生局複查，仍有部分牆面、天花板不潔，還有紗窗不潔、出風口不潔，及盛裝餐食器具凹損不潔等缺失未完成改善，同樣依照違反第8條第1項規定，裁處新台幣8萬元整。

抽驗與標示查核部分，食藥署此次共抽驗274件午餐成品與半成品，依食品中微生物衛生標準與食品添加物使用規定檢驗；以及抽驗70件豬肉原料檢驗乙型受體素，結果皆符合規定。另外，針對校園午餐所使用豬肉原料原產地資訊揭露，共查核263件，結果皆合格。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

立春犯春睏！中醫教「醒腦養肝」3招：按1穴位還可補氣血

主動脈氣管重建長出軟骨！台大醫院揭密「再生之謎」 登國際期刊

衛福部重大組改！將成立「婦女發展及保護服務司」