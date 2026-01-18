新竹「大鹿林道」火災跡地復育造林 24K路段交管至明年1月

林業及自然保育署新竹分署為執行大鹿林道24K至24.5K沿線火災跡地伐除受災木並辦理復育造林工作，自115年1月19日起至116年1月31日止於該路段實施交通管制。管制方式為每星期一至星期五上午7時30分至下午4時30分，採每小時半點放行10分鐘，中午11時30分至12時30分休息不管制，國定假日及星期六、日則不管制。

大鹿林道管制點。（圖／新竹分署提供）

新竹分署表示，大鹿林道22K至24.5K沿線火災跡地因火燒後林木逐漸枯死，可能發生不可預期的傾倒、滑落或砸落等危險，影響人車通行安全，因此採分期、分區方式陸續進行伐採受災林木及復育造林作業。

廣告 廣告

交通管制放行時間表 。（圖／新竹分署提供）

新竹分署提醒，交通管制期間請用路人耐心等候並配合交管人員指揮。若遇緊急救難或其他特殊需求，可通報現場交管人員，在安全無虞情況下將機動放行。

延伸閱讀

豆漿配茶葉蛋、饅頭夾雞胸肉！吃對早餐不再昏沉想睡

北台灣最美冬季限定！角板山梅花季登場 300棵梅樹盛開迎新春

遭富商元配控當小三！趙文安曝搭訕男是「五桐號負責人」