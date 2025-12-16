新竹「寒士吃飽30善款」冷颼颼 諾貝兒幼童寒冬送暖輸愛心

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】一群來自新竹諾貝兒幼兒園的「小小聖誕好人」，16日上午帶著純真笑容走進創世基金會新竹分院，以活力滿滿的舞蹈為弱勢植物人獻上祝福，貼滿愛心的紅包袋力推7樣年菜送禮到家，希望透過童真力量呼籲社會大眾寒冬送暖，一起支持第36屆「寒士吃飽30」活動，為在地弱勢募集過年的溫暖。

諾貝兒幼兒園溫秀嫚園長（左）致贈愛心滿滿紅包袋，教導幼童從小學習善良與同理。（圖/記者黃溎芬翻攝）

諾貝兒幼兒園溫秀嫚園長表示，該園與創世新竹院結緣多年，看見許多植物人家庭長期承受照護與經濟壓力，因此希望從教育做起，讓孩童從小學習善良與同理。教育不只在課室，孩子需要從生活中理解什麼是愛與分享；多年來積極參與創世校園義賣與睦鄰活動，也鼓勵家長與孩子攜手投入公益。這次將孩子的愛心貼在紅包袋上，象徵奉獻滿滿的祝福給植物人朋友，盼讓愛的種籽深植孩子心中，成為未來能照亮他人的力量。

幼兒代言力推年菜送禮到家，支持「寒士吃飽30」為在地弱勢募集溫暖。（圖/記者黃溎芬翻攝）

創世基金會新竹院朱敏慧院長表示，幼童們為院內注入一股暖流，也提醒社會大眾在歲末時節，能看見默默承受寒風的弱勢家庭。寒士吃飽30活動邁入第36年，今年準備暖心好菜與即時紓困的應急紅包，希望讓弱勢家庭安心過年。然而，今年募款進度十分緩慢，截至目前僅達二成，資源缺口猶如寒流般刺骨，讓服務推動備感壓力。弱勢植物人沒有選擇，他們只能等待社會伸手、願意同行，呼籲各界與創世一起補上照顧缺口，讓弱勢家庭在寒冬中不再孤單。愛心專線：(03)523-1137 分機9（吃飽小組）。

