新竹 私設焚化爐 最重罰5年、1500萬
近期社群平台出現業者販售未具空氣汙染防制設備的「小型焚化爐」，並以「節省廢棄物清運費」為噱頭誘騙事業及農戶購買，新竹市環保局提醒，此類設備多未達法定排氣標準，私自設置不僅危害環境，更恐面臨刑責及高額罰金。
環保局長江盛任指出，任何廢棄物焚化設施均需符合嚴格的汙染排放標準，網售小型焚化爐往往缺乏集塵、洗滌及戴奧辛過濾等關鍵防制設備，燃燒過程中會釋放大量細懸浮微粒、重金屬及劇毒戴奧辛，對人體健康威脅極大。
目前市府已整合空拍機與遠端監視系統，全面巡查農地及空地。江盛任強調，非法燃燒行為在科技監控下無所遁形，呼籲民眾切勿聽信誇大不實的網路廣告。
環保局指出，未經主管機關許可私自設置焚化設備，除涉犯《廢棄物清理法》，最重可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰鍰，同時亦涉及違反《空氣汙染防制法》，違法設置及操作焚化設備者，最高可處新台幣2000萬元罰鍰，並可勒令停工，法律責任相當嚴重。
為從源頭解決農業廢棄物處理難題，環保局近年積極推廣循環利用措施，包括提供液態稻草分解菌及試辦落葉堆肥箱，協助農友將農業廢棄物轉化為有機肥料，落實永續經營。
環保局呼籲，廢棄物應依法委託政府核准合法機構處理，若民眾發現非法設置焚化爐，或於網路發現違法販售情資，可撥公害陳情專線0800-066-666，或新竹市環保局電話03-5368920檢舉。
